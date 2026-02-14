CHP'nin İstanbul'daki yeni miting adresi belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandıktan sonra başlattığı “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingleri devam ediyor.

İstanbul'daki mitinglerin bu haftaki adresi Ataşehir olacak.

Miting, 18 Şubat Çarşamba akşamı Atatürk Mahallesi’ndeki Mozaik Çarşı’da gerçekleştirilecek.

Miting adresini duyuran CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Adalet ve demokrasi mücadelemiz sürüyor! Haksızlığın karşısında dimdik duran Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve tüm yol arkadaşlarımıza özgürlük için buluşuyoruz" ifadelerini kullandı.