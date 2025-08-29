CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı seçimi için iddianame tamamlandı: 10 isim hakkında hapis talebi!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İstanbul İl Başkanlığı seçiminde, oylamaya hile karıştırıldığı iddiasıyla aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 10 kişi hakkında iddianame hazırlandı.

Savcılık, Özgür Çelik, İnan Güney ve Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 10 CHP'li yönetici için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis talep etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisinin 2023 yılı Ekim ayında gerçekleştirdiği İstanbul İl Başkanlığı seçiminde usulsüzlükler yapıldığına ilişkin iddialar kapsamında 10 şüpheli hakkında Siyasi Partiler Kanunu 112 maddesinde belirtilen suç ile ilgili kamu davası açılmıştır. Kamuoyuna duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Ayrıntılar geliyor...