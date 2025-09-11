CHP'nin İstanbul kongresine iptal davasında yeni gelişme: Birleştirme kararı verildi
CHP'nin 38. İstanbul İl Kongresine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Bu kongrede alınan kararların iptali talebiyle hazırlanan davanamenin, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davayla birleştirilmesine karar verildi.
Kaynak: AA
CHP 38. İstanbul İl Kongresi'nin ve bu kongrede alınan kararların iptali talebiyle hazırlanan davanamenin, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davayla birleştirildiği bildirildi.
İstanbul 41. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. İstanbul İl Kongresi'nin ve bu kongrede alınan kararların iptali talebiyle hazırlanan davanamenin, CHP delegelerinden Özlem Erkan'ın başvurusu üzerine İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesine açılan davayla birleştirilme talebini değerlendirdi.
Mahkeme, dosyanın bu davayla birleştirilmesine karar verdi.