CHP'nin itirazı reddedildi: Gürsel Tekin'in kayyumluğu devam edecek

Mahkeme kararıyla görevinden uzaklaştırılan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin itirazlarına yönelik dava bugün görüldü.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP avukatlarının İstanbul İl Başkanlığı'yla ilgili geçici tedbir kararına yaptığı itirazları reddetti.

CHP İl Başkanlığı'nın ihtiyati tedbir kararına yaptığı itiraz reddedildi. Mahkeme kararına göre kayyum Gürsel Tekin ve heyeti görevine devam edecek.