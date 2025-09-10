CHP'nin Kadıköy'deki mitingi öncesi Özgür Çelik alkışlarla karşılandı

CHP, her hafta İstanbul'un bir ilçesinde gerçekleştirdiği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerine devam ediyor.

Mitingin bu haftaki adresi Kadıköy oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılacağı miting, saat 20.30'da İskele Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

Miting öncesi CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın Kadıköy'deki çalışmaları ise devam ediyor.

CHP İstanbul İl Yönetimi'nin görevden uzaklaştırılmasına tepkiler sürerken, Kadıköy'de halk CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'i alkışlarla karşıladı.

Yurttaşlar, Özgür Çelik'e yönelik, "Hep başkandın, hep başkansın" ifadelerini kullandı.