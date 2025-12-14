CHP'nin Kağıthane mitingi, Gülşah Durbay'ın vefatı nedeniyle iptal edildi

CHP'nin bu hafta çarşamba günü İstanbul Kağıthane'de gerçekleştireceği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi, Şehzadeler Belediyesi Başkanı Gülşah Durbay'ın yaşamını yitirmesi nedeniyle iptal edildi. CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede "Başkanımıza Allah’tan rahmet; ailesi, partimiz ve tüm sevenlerine sabırlar dileriz" denildi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın açıklaması şöyle:

"Değerli basın mensupları,

17 Aralık Çarşamba günü gerçekleştireceğimiz Kağıthane mitingimiz, çok kıymetli yol arkadaşımız, Manisa Şehzadeler Belediye Başkanımız Gülşah Durbay’ın vefatı nedeniyle iptal edilmiştir.

Başkanımıza Allah’tan rahmet; ailesi, partimiz ve tüm sevenlerine sabırlar dileriz.

Başımız sağ olsun."