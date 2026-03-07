CHP'nin Karaman mitingi başladı: Özgür Özel konuşuyor

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve belediye başkanlarının tutuklanmasının ardından her hafta düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 94'üncüsü Karaman'da yapılıyor.

Aktekke Meydanı'nda düzenlenen mitingde ilk olarak Ekrem İmamoğlu'nun mektubu okundu.

“Bir yıldır sizlerden uzakta, Silivri’de bir zindandayım” diyen İmamoğlu, “Bu bir yılda, ‘turpun büyüğü’, ‘ahtapotun kolları’ diye atıp tutanlar, şantajlar, iftiralar, gizli tanıklarla bir sözde iddianame hazırladılar. Şimdi de bu sözde iddianamenin sözde duruşmalarını başlatıyorlar. Sesimizi millete ulaştırmamızı engelledikleri yetmezmiş gibi, davanın canlı yayınlanmasından da kaçtılar. Çünkü çok korkuyorlar. Asıl yargılanması gerekenler bizler olmadığımız için, bu duruşmaların milletin gözünün önünde olmasını istemiyorlar” ifadelerini kullandı.

"YURTTAŞLARI SUÇLAMALARA İNANDIRAMADILAR"

İktidarın yurttaşları, haklarında üretilen ‘suç örgütü’, ‘yolsuzluk’, ‘terör’ ve ‘casusluk’ suçlamalarına inanmadığının altını çizen İmamoğlu, “Bundan önce yargılandığım tüm davalarda hakimlerin yerlerini değiştirdiler; hukukun gereğini yapan, vicdanını sesini dinleyen hakimleri sürgün ettiler. İftira ve şantajlarla kurguladıkları soruşturmalar, beni ve yol arkadaşlarımı lekeleyemedi. Milletimiz, bunların sözlerine hiç kulak asmadı” dedi.

Herkes için ve her yerde adaletin peşinde koşmanın kendileri için bir şeref meselesi olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Bir şahsın, bir grubun, bir partinin değil, her zaman ortak aklın ve ortak değerlerimizin zaferi için mücadele edeceğiz. Demokrasi ve Cumhuriyet, adalet ve hürriyet için el ele vereceğiz. Huzur ve kardeşlik, refah ve bereket için el ele vereceğiz. Milletimizin ruhundaki o şaşmaz pusuladan, adaletten ayrılmadan, özgür ve mutlu, refah ve bereket içinde bir Türkiye'ye ulaşacağız” diye konuştu.

İmamoğlu'nun mesajının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel kürsüye çıktı ve konuşmaya başladı.

Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Ayrıntılar geliyor...