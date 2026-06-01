CHP'nin kazandığı Akçakoca Belediye Meclisi'nde AKP'li Ünal Başkanvekili seçildi

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü "irtikap" soruşturması kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan CHP'li Fikret Albayrak'ın yerine başkanvekili seçimi yapıldı.

Akçakoca Belediye Meclisi'nde yapılan seçim sonucunda AKP'li meclis üyesi Alev Ünal başkanvekili oldu.

23 Mayıs'ta başlatılan soruşturma kapsamında CHP'li Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak tutuklanmıştı.

Kurban Bayramı nedeniyle belediye meclisi bugün saat 15.00'te toplandı.

