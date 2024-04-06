CHP'nin kazandığı Kütahya'da AKP ve MHP'nin itirazı kabul edildi

CHP adayı Eyüp Kahveci'nin yüzde 29,25 oranla kazandığı Kütahya'da oyların yeniden sayılmasını isteyen MHP ve AKP'nin talebi İlçe Seçim Kurulu tarafından kabul edildi. Sayımın bugün saat 14.00’da başlayacağı belirtildi.

Yerel seçimin ardından siyasi partilerin oy sayımına ilişkin yaptığı itirazlar sürüyor.

Kütahya Belediye Başkanlığı seçiminde MHP seçimin iptali ve tüm oyların yeniden sayılmasına yönelik talepte bulundu.

AKP ise çok sayıda geçersiz oyun yeniden sayılmasını istedi. İlçe Seçim Kurulu, MHP’nin ve AKP’nin taleplerini kabul ederek 549 sandıktaki tüm geçersiz oyların sayımına kabul kararını verdi.

Sayımın bugün saat 14.00’da başlayacağı belirtildi.

Kütahya’daki 31 Mart yerel seçimlerinde CHP adayı Eyüp Kahveci yüzde 29,25 oranla 40 bin 712 oyla birinci, MHP adayı Alim Işık 29,25 oranla 40 bin 110 oy ile ikinci ve AKP’nin adayı Kamil Saraçoğlu da yüzde 27,71 oranla 37 bin 992 oyla üçüncü olmuştu.