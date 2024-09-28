CHP'nin kedisi Şero hayatını kaybetti

CHP'nin kedisi Şero hayatını kaybetti. Uzun yıllardır partinin genel merkezinde yaşayan ve CHP'nin maskotu olarak siyasi gündemde de zaman zaman yer alan Şero, 20 yaşını geçmişti.

Şero'nun bir süredir tedavi gördüğü Cat Hospital Kedi Hastanesi Başhekimi Doktor Tarkan Özçetin, Şero'nun bu sabah yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Özçetin şu açıklamayı yaptı:

"Büyük üzüntüyle bildiriyoruz ki, 20 yıldır varlığı ile Türk siyasetinde tebessüm kaynağı olmuş, tüm hayvanseverlerin gönlünde taht kurmuş, CHP'nin kedisi ŞERO, hastanemizdeki tedavi sürecinin ardından bu sabah itibarıyla hayatını kaybetmiştir.

20'yi bulan İleri yaşı ve yaşa bağlı sağlık sorunları nedeniyle bir süredir hastanemizde gözetim altında olan ŞERO, tüm müdahalelere rağmen ne yazık ki aramızdan ayrılmıştır. ŞERO'nun tıbbi süreci titizlikle takip edilmiş, en ileri teknolojiler ve uzman kadromuzun desteğiyle gereken her türlü tedavi uygulanmıştır.

Ancak, yaşa bağlı gelişen kronik sağlık sorunları sonucunda, sabah saatlerinde yaşamını yitirmiştir. Başta CHP Ailesi, tüm sevdiklerine en içten başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

Büyük üzüntüyle bildiriyoruz ki, 20 yıldır varlığı ile Türk siyasetinde tebessüm kaynağı olmuş, tüm hayvanseverlerin gönlünde taht kurmuş, CHP'nin kedisi ŞERO, hastanemizdeki tedavi sürecinin ardından bu sabah itibarıyla hayatını kaybetmiştir. 20'yi bulan İleri yaşı ve yaşa bağlı… pic.twitter.com/G0j1aXx12i — Tarkan Özçetin (@DrTarkanOzcetin) September 28, 2024

Deniz Baykal'ın CHP'nin genel başkanı olduğu dönemden beri genel merkezde bakılan Şero için bir dönem sosyal medya hesabı da açılmıştı.