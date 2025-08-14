CHP'nin Kırşehir'de yapacağı ''Millet İradesine Sahip Çıkıyor'' mitingine çağrı

CHP'nin Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması talebiyle her hafta Türkiye'nin farklı bir ilinde düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi yarın saat 19.30’da Kırşehir’de gerçekleştirilecek. Mitingin hazırlıkları kapsamında CHP Kırşehir İl Başkanlığında basın açıklaması düzenlendi.

CHP Kırşehir İl Başkanı Şeref Baran Genç, yurttaşların mitinge katılımı için çağrıda bulunarak, "Özgür Özel yarın, saat 19.30'da Kırşehirlilerle buluşacak ve alışılagelmiş mitinglerden bir tanesini de İç Anadolu'nun incisi şirin Kırşehir'de yapacak. Tüm Kırşehirli hemşehrilerimi ve herkesi orada olmaya davet ediyorum. Demokrasimiz, çocuklarımızın geleceği, torunlarımızın geleceği için, millî iradeye inanan tüm insanlar yarın Cacabey Meydanı'nda olsunlar" ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞ BIKMIŞ, İKTİDAR DEĞİŞİMİNİN KAÇINILMAZ OLDUĞUNU SÖYLEDİLER"

Basın açıklamasında konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, "Benim alanda gördüğüm izlenim, tespit, diğer arkadaşlarımın da gördüğü tespitler: Artık iktidardan büyük bir yılgınlık olduğu, insanların ekonomik anlamda geçinemez hâle geldiği, özellikle çiftçilikle uğraşan Kırşehir’in köylüsü, kasabalısı, merkeze oturan, vatandaşın ürettiği hiçbir üründen para kazanamadığını, kuraklık altında ezildiğini, don felaketinden dolayı müthiş derecede ürün kaybına sebep olduğunu, şap hastalığıyla ilgili hayvanların aşırı derecede hastalığın yayıldığı, hayvan ölümlerinin olduğundan ve burada Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, Maliye Bakanlığı'nın ve merkezi iktidarın, daha doğrusu hiç el uzatmadığından bahsetti" dedi.

Adem, "Vatandaş, banka kredilerinin faizleri altında ezildiğinden ve artık 'Yeter, bizi kurtarın. Ben AK Parti'ye oy verdim, MHP'ye oy verdim, diğer siyasi partilere oy verdim' deyip 'Artık elim kırılsın, oy vermeyeceğim, söz namus, sizinle birlikteyim' diyen bir sürü vatandaşımızı dinledik" ifadelerini kullandı. Adem şöyle devam etti:

"En son Orta Anadolu'nun merkezinde olan Aksaray ilimizde gerçekleştirdiğimiz büyük mitingden sonra Kırşehir'in göremeyeceği büyüklükte bir miting gerçekleştireceğimizi biliyorum. Vatandaş bıkmış, esnaf bıkmış, artık bir iktidar değişiminin kaçınılmaz olduğunu söylediler. Erken seçim sandığının bir an önce gelmesi gerektiğini, artık dayanılmaz bir noktaya geldiğini, bu gidişatta daha da felakete sürükleneceklerini gördüklerini ve Genel Başkanımız Özgür Özel'in Cuma günü burada müthiş bir kalabalıkla gelip destekleyeceklerini bize ifade ettiler.

Gerçekten hiçbir olumsuz tepkiyle karşılaşmadık. Daha önce Aksaray olsun, Niğde, Nevşehir, Kırşehir olsun, bu bölgede AKP'li belediyeler var. Biz burada belediyeyi kazandık. İkinci dönemini yaşıyor belediye başkanımız. Ona rağmen burada gücü olan, belli bir kesime hitap eden, AK Parti’ye oy veren kesim daha önceden de bize çok sert tepkilerin olduğunu biliyordum ama bugün bir tek olumsuz bir şeyle karşılaşmadık. Aynı Aksaray’da nasıl karşılaşmamışsak, Kırşehir’de de hiç karşılaşmadık.

"YAPILACAK İLK ERKEN SEÇİMDE AKP BOYUNUN ÖLÇÜSÜNÜ ALACAK"

Bu da şunu gösteriyor: Yapılacak ilk erken seçimde AKP boyunun ölçüsünü alacak. Genel Başkanımız da biraz önce bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Yapılan haksızlıkları delilleriyle ortaya koydu. Aslında bu nasıl bir borsa kurulduğunu, nasıl teklifler yapıldığını, nasıl iftiralar atıldığının bir göstergesiydi. Savcılıktan şimdi öğrendiğimize göre jet hızıyla bir soruşturma açılmış, Mücahit Birinci üzerindeki yapılan ifadeler üzerinden. Ben umuyorum ki namuslu, şerefli, bu ülkesini ve vatanını seven savcıların görevini layıkıyla yapacağını biliyorum.

Biz, Genel Başkanımızın liderliğinde, onun önderliğinde hiçbir geri adım atmadan cesurca mücadele etmeye ve günün sonunda kazananın Türk milleti olacağını, ülkemiz insanlarının daha refah içinde yaşayacağı bir iktidarı, Genel Başkanımızın önderliğinde kuracağını biliyoruz. Bunun için de mücadelemize sonuna kadar devam ediyoruz.

Sayın Birinci'nin bugün Twitter'dan paylaştığı tehditvâri tweeti bizim bir kulağımızdan girer, bir kulağımızdan çıkar. Biz öyle tehditlere, şantajlara, şunlara bunlara boyun eğecek bir parti değiliz. Hiçbir arkadaşımız da bunlara boyun eğmez. Biz sonuna kadar mücadele ederiz. 'Hadi oradan' diyoruz Birinci'ye. Sen yaptığın bu usulsüzlüklerin, yaptığın bu görüşmenin hesabını savcıya ver. Sen oradan temizlen, aklandıktan sonra gel."