CHP'nin 'kumpas davalarıyla siyasetin dizayn edilmesi' hakkındaki önergesi AKP ile MHP'nin oylarıyla reddedildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı. Meclis'teki tasarı görüşmeleri öncesinde grubu bulunan siyasi partilerin araştırma önerileri görüşüldü. Yeni Yol Grubu'nun devlet koruması altındaki çocukların sorunlarının araştırılması ile CHP'nin kumpas davalarıyla siyasetin dizayn edilmesi hakkında verdiği Meclis Araştırma Önergesi AKP ile MHP'nin oylarıyla reddedildi.

ÖZÇAĞDAŞ: BEŞ YILLIK BAKIM SÜRESİ ŞARTI ÇOCUKLAR ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGEL

Yeni Yol Grubu'nun önergesi üzerine söz alan CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, çocukların evde, okulda, sokakta yeterince korunamadığına söyleyerek "Anne, baba ve ailelerinin büyük desteğine rağmen, ilgisine rağmen, sevgisine rağmen buna sahip olan çocuklar bile gelecekten umutsuz, mutsuz ve kaygı içindedirler ve bu durum devlet koruması altındaki çocuklarımız için daha büyük bir sorundur, daha önemli bir konudur ve bu konuda Meclis olarak yapmamız gereken çalışmalar olduğuna inanıyoruz. Bu önerge kapsamında devlet koruması altındaki çocukların 18 yaşını doldurduklarında kamusal bakım sisteminden ayrılmaları önemli bir sorun teşkil etmektedir" dedi.

Gençlerin yeni hayatında güvenliğini sağlamanın koruyucu ve destekleyici mekanizmalar açısından ciddi yapısal eksiklikleri olduğunu söyleyen Özçağdaş, "Düzenli gelir, güvenli barınma, sürdürülebilir sosyal destek, eğitimde kalma oranları gibi açılardan bu çocuklarımızın desteğe ihtiyaçları vardır. Kamusal istihdam hakları ve sosyal destek mekanizmaları önemlidir ancak bakım sonrası izleme ve rehberlik birimlerinin yetersizliği de dâhil olmak üzere yılda üç kez atama yapılmış olmasına rağmen bu çocuklarımızın sorunları devam etmektedir. 1988 ile 2021 arasında istatistikler 55 binden fazla gencimizin devlet alanında istihdam edildiğini göstermektedir ama verilerle ilgili çok sorun vardır. Beş yıllık bakım süresi şartı çocuklarımızın önündeki en büyük engeldir. Bu çocuklar 13-14 yaşlarından sonra devlet koruması altına alındıklarında devlette kamu görevlisi olamamaktadırlar" diye konuştu.

KARSLI: KAMU İSTİHDAMINDA BAŞVURU SÜRESİNİ BEŞ YILA ÇIKARDIK

AKP İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, evlet koruması altındaki çocukların siyasetin günlük rekabetine kurban edilmesini kabul edemeyeceğini söyleyerek "Çünkü buna kurban edilemeyecek kadar kıymetli bir emanettir. Biz bu emanetin sorumluluğunu icraatlarımızda taşıyoruz; kanunlarla, kurallarla, devletin şefkatini kurumsallaştırarak taşıyoruz" dedi.

81 ilin tamamında bakım sonrası izleme ve rehberlik birimlerini kurduklarını belirten Karslı, şu ifadelere yer verdi:

"Şimdi buradan soruyorum: 81 ilde teşkilatlanmış, on binlerce gencini kamuda istihdam etmiş, onlara kol kanat germiş bir devlet mekanizmasına 'Gençleri dışlıyor' demek, hangi vicdan terazisinde tartılabilir? Daha birkaç hafta evvel kabul edilen 7578 sayılı Kanun da insafsızca eleştiriliyor. Biz o kanunla ne yaptık? Birçok başlığın yanında, kamu istihdamında başvuru süresini beş yıla çıkardık, atama sıklığını arttırdık ve özel sektör istihdamı için prim desteği getirdik ve tüm bunları sivil toplum kuruluşlarının değerlendirmelerini de alarak yaptık. Hal böyleyken, arkadaşlarımız bu iyileştirmeleri takdir etmek yerine sistemin ciddiyetini sağlayan kuralları birer çelişki olarak sunma gayreti içerisindeler. İstihdam hakkı için aranan beş yıllık bakım süresi şartı veya 14 yaşından itibaren doksan günden fazla izinsiz ayrılma durumunu da eleştiri konusu yaptılar. Ancak bu kurallar, sistemi, travma kurbanı gençlerin aleyhine çevirmek için tasarlanmamıştır; tam aksine, kurumun ciddiyetini, disiplinini ve diğer mağdur çocukların hakkını korumak için konulmuştur."

TÜRKOĞLU: ORTADA SUÇ VARSA O DÖNEMDE VERİLEN YETKİLERİN HESABINI SORMAK GEREKMEZ Mİ?

CHP'nin önergesi üzerine söz alan İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, 8 Şubat 2010 tarihinde Birleşik Krallık Lordlar Kamarası'nda yapılan toplantıda Türkiye'nin bölgedeki rolü ve geleceğinin konuşulduğunu hatırlatarak "Başta "'İngiliz ajanı' diye suçlanan, itirafçı Hüseyin Gün burada. Başka kimler var? Dönemin Devlet Bakanı Egemen Bağış, Devlet eski Bakanı Kürşat Tüzmen, Dışişleri eski Bakanı Yaşar Yakış, Türk İngiliz Parlamenterler Dostluk Grubu Başkanı Suat Kınıklıoğlu var, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi üyesi Nursuna Memecan var. Peki, toplantının bir diğer konuğu kim? Dönemin Başbakanlık Başdanışmanı, bugünün MİT Başkanı İbrahim Kalın. Şimdi soruyorum, bu fotoğraf karesinden bir ajanlık suçlaması çıkar mı? Çıkarsa da neden sadece Hüseyin Gün'e çıkıyor?" diye sordu.

Hüseyin Gün'ün iddianamedeki savunmasını gösteren Türkoğlu, "Hala süren davanın merkezindeki Hüseyin Gün savunmasında diyor ki, 'Devlet bana FETÖ'yle mücadele yetkisi verdi. Ben devlet adına Hükümetin bilgisi dâhilinde faaliyet yürüttüm.' İmza kim? Fuat Oktay, o zamanki Başbakanlık Müsteşarı. 'Ülke ilişkilerini ve tanıtımını yönlendirme, yönetme ve idare etme konusunda Türk Hükümeti adına tam yetkiye sahiptir.' diyor. Dün devlet adına çalışan bir kişi bugün nasıl bir anda yabancı devlet hesabına casus ilan ediliyor? Eğer ortada suç varsa o dönemde verilen yetkilerin hesabını sormak gerekmez mi? Eğer ortada suç yoksa bugün hangi suçlamayla bu insanlar hedef haline getiriliyor? Bu çelişki bile tek başına davanın hukuki değil, siyasi saiklerle yürütüldüğüne dair ağır bir kuşku oluşturmuyor mu?" ifadelerini kullandı.

ARSLAN: 'GEÇMİŞTE GÖREVLİYDİ O HALDE BUGÜN DOKUNULMAZ' MANTIĞI İMTİYAZLI ZÜMRELERİN MANTIĞIDIR

"Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir" diyerek sözlerine başlayan AKP Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, CHP'nin söz konusu önergesinin bağımsız yargının yürüttüğü somut bir ceza davasını siyasi bir mesele olarak nitelendirerek yasama organı çatısı altında yargı sürecini etkileme çabası olarak niteledi.

Arslan, önergeye konu olan davanın içeriğinin siyasal veya askeri casusluk suçuna ilişkin olduğunu söyleyerek "Bu suçun unsurları devletin güvenliği ve siyasal yararlarıyla ilgilidir. Bir şahsın geçmişte belirli görevlerde bulunmuş olması veya belli makamlarla irtibatta olduğunu iddia etmesi ona hukuki denetimden ve ceza soruşturmasından bağışıklık sağlamaz. Hukukta suçun şahsiliği esastır. Eğer bir suç işlendiğine dair somut deliller ve kuvvetli şüphe varsa yargı makamları kimin geçmişte ne yaptığına bakmaksızın görevini icra eder. Türkiye Cumhuriyeti devleti kendi güvenliğini tehdit eden unsurları, bu unsurlar nerelere sızmış olursa olsun tespit edip yargı önüne çıkarma kudretine sahiptir. 'Geçmişte görevliydi, o halde bugün dokunulmaz' mantığı hukuk devletinin değil ancak imtiyazlı zümrelerin mantığı olabilir" diye konuştu.

İddianamede yer alan isimlerin siyasi kimlikleri veya mesleklerinin yapılan suçlamanın mahiyetini değiştirmeyeceğini belirten Arslan, "Mahkemelerimiz iddiaları titizlikle incelemekte, savunma haklarına saygı duyarak süreci yürütmektedir. Meclis'in görevi mahkemelerin yerine geçip delil tartışmak değil yargının bağımsız ve tarafsız işleyişine saygı duymaktır. AK Parti olarak bizler hukukun üstünlüğünü, demokratik siyaseti ve milli iradenin üstünlüğünü savunmaya devam edeceğiz" dedi.

GÜNAYDIN: HÜSEYİN GÜN'ÜN DEVLET GÖREVLİSİ OLARAK GEÇMİŞTE ÇALIŞTIĞINI KABUL ETTİNİZ

AKP Arslan'ın sözleri üzerine söz alan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Hatip konuşmasıyla farkında olarak ya da olmadan bir şeyi kabul etmiş oldu partisi adına. Hüseyin Gün bir devlet görevlisi olarak geçmişte çalışmıştır çünkü dedi ki, 'Geçmişte bazı görevlerde bulunmuş olmak bugün suç işlemeyeceği anlamına gelmez.' Dolayısıyla bugüne kadar kabul etmediklerini Meclis kürsüsünden kabul etmiş oldular. Demek ki Hüseyin Gün sizin adınıza çalışmıştı. Peki, bu sürpriz mi? Sürpriz değil çünkü Hüseyin Gün'le 2010 yılında çarşaf çarşaf sizin fotoğraflarınız var. Hüseyin Gün ile Fuat Avni'nin kim olduğunun anlaşılabilmesi için elinden tutup Emniyet Genel Müdürlüğüne götürüp brifing alan gene sizsiniz. Dolayısıyla Hüseyin Gün'ü siz tanıyorsunuz, sizin adamınız. Bizim Hüseyin Gün'le tanışıklığımız 2019 Haziran seçiminden on gün evveldir" diye konuştu.

ARSLAN: BEN ÖYLE BİR İFADE KULLANMADIM

CHP'li Günaydın sözlerine yanıt vermek söz alan AKP'li Arslan, "Ben sözlerimde Sayın Grup Başkan Vekilinin ifade ettiği şekilde bir ifade kullanmadım. Kesinlikle onun devlet görevlisi olduğuna dair hiçbir emare de yok, hiçbir belge de yok; bunu kabul etmiyoruz. Bunun dışında, adı geçen şahıs etkin pişmanlıktan faydalanmak istemiş ve 262 sayfa ifade vermiştir yani az bir ifade değil, tam 262 sayfa ifade vermiştir. Şu anda yargılaması devam etmektedir. Yargılaması devam eden her konuyu Meclis gündemine getirip Meclis’te bu konuyla alakalı bir polemik oluşturmak bizim İç Tüzük'ümüze aykırı, Anayasa'mıza da aykırı" ifadelerini kullandı.

GÜNAYDIN: AKP'YE ALIŞTIK ARTIK, BEYAZI GÖSTERİYORUZ 'HAYIR KARA' DİYORLAR

CHP'li Günaydın, AKP'li Arslan'ın kürsüden yaptığı konuşmasında Hüseyin Gün'ün devlet görevlisi olduğuyla ilgili kendisinin kast ettiği şekilde bir ifade kullanmadığı sözlerine ilişkin "Tabii, AKP'ye alıştık artık, beyazı gösteriyoruz 'Hayır, beyaz değil 'Kara'' diyorlar, ya da tersi. Ya, Fuat Oktay'ın imzası değil mi arkadaş? 'Devlet görevlisi olduğunu söylemedim' diyorsun, aha bu Fuat Oktay'ın imzası. Bu imza sahte mi? Sonra diyorsun ki: 'Geçmişte devlet görevinde bulunması bugün suç işlemeyeceği anlamına gelmez.' Kimi kastediyorsunuz yahu? Aha az önce şurada söyledin yani, kimi kastediyorsun?" diye tepki gösterdi.