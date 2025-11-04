CHP'nin kurultay davası ertelendi

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük iddiasıyla açılan ceza davası Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın 'Seçim kanununa muhalefet' suçundan yargılandığı dava, 13 Ocak'a ertelendi.

AYM'YE TAŞINMIŞTI

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda "iştirak halinde hareket ederek, bazı delegelere menfaat karşılığında oy kullandırdıkları" iddiasıyla aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 isim hakkında asliye ceza mahkemesi ile ağır ceza mahkemesi arasındaki "görev" tartışması AYM'ye taşınmıştı.

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi verdiği "görevsizlik" kararına karşı yapılan itirazların dayanağı olan CMK'nın ilgili maddesinde yer alan, “Adli yargı içerisindeki mahkemeler bakımından verilen görevsizlik kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilir” hükmünün Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varak iptali için AYM'ye başvurmuştu.

Anayasa Mahkemesi ise başvuruyu reddetmişti.