CHP'nin kurultay davası ertelendi: Tedbir talebi reddedildi

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin dava, 24 kim tarihine ertelendi.

CHP'nin kurultay davanının beşinci duruşması saat 10.00'da başladı.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, CHP'nin avukatları Çağlar Çağlayan ve Mehmet Can Keysan ile Lütfü Savaş’ın avukatı avukatı Onur Yusuf Üregen katıldı.

Duruşma öncesi, CHP parti temsilcileri ve davayı takip etmek isteyenler mahkeme önünde toplandı.

LÜTFÜ SAVAŞ'IN AVUKATININ İFADESİNE CHP'DEN TEPKİ

Gazeteci Alican Uludağ'ın aktardığına göre, Lütfü Savaş’ın avukatı Üregen, "Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel, koordinasyonunda birden çok sanık tarafından organize bir şekilde Siyasi Partiler Kanuna muhalefet edilerek oylamaya hile karıştırılması kurultay iradesini ortadan kaldırmıştır. Divan başkanı tarafsızlığını yitirmiştir. Bu organize suç kapsamında Ankara Başsavcılığı birçok partili hakkında dava açmıştır. Özgür Özel’in dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke işlemleri devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer, Üregen'e tepki göstererek, "Ne demek suç organizasyonu? Böyle beyan olur mu? Sensin suç örgütü, sensin kriminal! Müdahale edin. Kesin hüküm veriyor" dedi.

AVUKATTAN "KILIÇDAROĞLU TEDBİREN ATANSIN" TALEBİ

Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığına göre, Lütfü Savaş'ın avukatı Üregen, kurultay öncesi görevde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu ile Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin dava bitinceye kadar tedbiren atanmasını, Özgür Özel ve yönetiminin kararlarının yok hükmünde sayılmasını talep etti.

CHP'NİN AVUKATINDAN 'YSK KARARI' VURGUSU

CHP'nin avukatlarından Çağlar Çağlayan ise, "YSK’nin kararına göre hem kongrelerin devamı hem partinin gelecek faaliyetlerinin kongre bakımından incelenmesi hem de kongre seçimlerinin iptali bakımından YSK’nin görevli olduğu tartışma dışıdır. Haliyle kongrenin seçimleriyle iptalinin talep edildiği davada mahkemenin yargı yolu bakımından görevsiz olduğunu tekrar ifade ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Avukat Çağlayan, "Davacı tarafın ‘suç organizasyonu’ haliyle suç örgütü tarifi iddianamede dahi yok. Davacıların hukukla elde edemediği sonucu hayal ürünüyle elde etmeye çalıştıkları ortada. Bu yapılanlarla kolluk gücüyle de olsa partinin başkaları tarafından yönetilmesinin amaçlandığı görülmektedir" dedi.

"Biz davaların dürüstlük kuralına uygun olarak açılmadığını ifade ediyoruz" diyen Çağlayan, "Tüm yargılama boyunca sadece sizin mahkemeniz özelinde tedbir istemi 9 kez reddedilmiştir. Birleşen tüm dosyalar ve esas dosyasında defaten tedbir istemi davanın yaklaşık delille dahi ispatlanamadığı ve esas hakkında hüküm kurulacak hallerde tedbir verilemeyeceğinden reddedilmiştir. Ceza soruşturması yürütülmekteyken İstanbul’da hukuk hakimi bunun da ötesine geçmiş, tedbir kararı vermiştir" ifadelerini kullandı.

Çağlayan, şunları söyledi: "Davayı dürüstlük kuralına uygun açmayan Lütfü Savaş zaten dava açıldığı tarihte üyelik haklarından faydalanamaz durumdadır. Kendisi 38. Olağan Kurultay’a seçilmiş yönetime adaylık başvurusunda bulunmuş, sonra partinin büyükşehir belediye başkan adayı olmuş, seçimden sonra disiplin suçuna konu olacak açıklamalar yapmış ve ihraç edildikten sonra ‘Ben bunları biliyordum’ diyerek şikayetçi olmuştur. Bu durumun dürüstlük kuralıyla bağdaşır bir yanı yoktur."

SAVAŞ'IN AVUKATI: KURULTAY SÜRECİ DURDURULSUN

Lütfü Savaş ve şikayetçi delegelerin avukatı Onur Yusuf Üregen, "Davamızın kabulüne karar verilmesi, Sayın Mahkeme tarafından erteleme yönünden bir karar verilecek olursa da CHP Genel Merkezi tarafından kamuya açık kaynaklar tarafından paylaşılan 22. Kurultay sürecinin durdurulmasına karar verilmesini, bu davanın sonucunun güvenceye alınması açısından talep ediyoruz" dedi.

ARA KARAR: DURUŞMA ERTELENDİ

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, davacı vekilinin tüm tedbir taleplerinin daha önce değerlendirildiğinden karar verilmesine yer olmadığına karar verdi.

Mahkeme, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi ve CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali istemini reddeden Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesine müzekkere yazarak karar ve gerekçeli kararının dosyaya kazandırılmasına hükmetti.

Ayrıca mahkeme, CHP'den 21 Eylül'de yapılacağı belirtilen olağanüstü kurultayına ilişkin delege listesinin birleştirme tutanaklarının seçimde oy kullanan ve kullanmayan, seçime katılan katılmayan tüm delegelerin isim listesinin istenmesine ve İstanbul il kongresinde seçime katılan, katılmayan, oy kullanan kullanmayan delege listesinin istenmesine karar verdi.

Duruşma, 24 Ekim Cuma gününe ertelendi.

ÖZGÜR ÖZEL, CHP GENEL MERKEZİ'NDE CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurultay davasını CHP Genel Merkezi'nde takip etti. Özgür Özel, ayrıca Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık etti.

ADLİYEDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ Duruşma öncesi davanın görüleceği Dışkapı Adliyesi'nde alınan geniş güvenlik önlemleri dikkati çekti. Geçtiğimiz üç duruşmadaki durumun aksine bugün görülecek duruşma öncesi dokuz otobüsle çok sayıda çevik kuvvet polisi adliye önünde hazır bekletildi.