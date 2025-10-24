CHP'nin kurultay davası reddedildi, borsada yükseliş yüzde 4'ü aştı!
Borsa İstanbul güne yüzde 0.86 oranında yükselişle 10 bin 699 puandan başladı. CHP'nin kurultay davasının reddedilmesiyle birlikte hızla yükselmeye devam eden BİST yüzde 4 oranında yükselişle 11 bin 42 puandan işlem görüyor.
Haftanın son işlem gününe yükselişle başlayan Borsa İstanbul , CHP'nin kurultay davasına ilişkin red kararı sonrasında yüzde 4 oranında yükselişle 11 bin 42 puandan işlem görüyor.
Borsa İstanbul'un yeni güne yükselişle başlamasının ardından CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin davanın reddedilmesinin ardından yükseliş hızlandı.
Mahkemenin davanın "konusuz kalması" nedeniyle karar verilmesine yer olmadığına hükmetmesinin ardından BIST 100 endeksi yükselişini hızlandırdı.
Böylece güne yüzde 0,86 yükselişle 10.699,82 puandan başlayan BIST 100 endeksi yeniden 11 bin puanın üzerine çıktı.