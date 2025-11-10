CHP'nin kurultay iptal davasının kararı İstinaf'a taşındı

CHP'den İhraç edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın da aralarında bulunduğu önceki CHP kurultay delegeleri, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nın iptali davasında verdiği davanın "konusuz kalması" sebebiyle "karar verilmesine yer olmadığına" dair kararın iptali için İstinaf Mahkemesine başvurdu.

Lütfü Savaş ve eski delegelerin avukatı Onur Yusuf Üregen'in, Bölge Adliye Mahkemesine sunduğu dilekçede, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin asıl dava yönünden "konusuz kalma" nedeniyle "karar verilmesine yer olmadığına", birleşen dosyalarındaki davalar yönünden ise aktif dava ehliyeti yokluğundan karar verilmesine yer olmadığına hükmettiği hatırlatıldı.

Dilekçede, 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultay'ın yapılış şekli ve sonuçlarının hukuken geçersiz olduğu öne sürülerek, "Kurultay mutlak butlanla sakatlanmış olup, bu kurultay sonucunda seçildiği iddia edilen genel başkan ve yönetim organlarının hukuken varlık kazanması mümkün değildir" iddiasında bulunuldu.

Mahkemenin davayı "konusuz kalma" gerekçesinin hukuki olmadığı öne sürülen dilekçede, "davanın konusuz olmadığı ortada hukuken hiç doğmamış bir yönetim eliyle tesis edilmiş yok hükmündeki işlemlerin iptalini gerektiren bir hukuki tablo olduğu" ileri sürüldü.

Mevcut yönetimin aldığı kararlarla gerçekleştirilen 6 Nisan 2025 ve 21 Eylül 2025'teki olağanüstü kurultayların hukuken geçersiz olduğunu savunulan dilekçede, bu kurultayların "bizzat mahkemeyi yanıltma saikiyle ve yargılamayı etkisiz kılma amacıyla yapılmış olduğu ve hukuka karşı açık bir hile teşkil ettiği" iddia edildi.