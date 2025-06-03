CHP'nin kurultay soruşturmasında iddianame kabul edildi: İmamoğlu dahil 12 kişiye hapis istemi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın şikayeti üzerine Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı seçildiği CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'ndaki "şaibe" iddiaları üzerine yürüttüğü soruşturmada hazırlanan iddianame, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Hazırlanan iddianamede, aralarında CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 kişi hakkında 3 yıla kadar hapis istendi.

Mahkemenin, tensip zaptını hazırlamasının ardından duruşmanın gün ve saati belli olacak.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş'in de aralarında bulunduğu 12 kişi hakkında, "siyasi partiler kanununa muhalafet" suçundan iddianame düzenlendi.

İddianamede, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirdiği kurultayda, "bazı delegelere menfaat karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına yer verildi.

Hazırlanan iddianamede şüpheliler hakkında 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 112. maddesi ile Türk Ceza Kanunu’nun 53 ve 37. maddeleri kapsamında ceza talep edildi.

İddianamede, Hatip Karaaslan, Tolgahan Erdoğan ve Yılmaz Özkanat'ın da aralarında bulunduğu toplam 16 tanığın beyanlarına yer verildi.

KILIÇDAROĞLU 'MAĞDUR', LÜTFÜ SAVAŞ 'MÜŞTEKİ' OLDU

Soruşturma kapsamında CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da "mağdur" sıfatıyla ifadesine başvurulmak istendiği, ancak 7 Mayıs 2025 tarihinde avukatı Celal Çelik'e tebligat yapılmasına rağmen savcılığa ifade vermeye gelmediği belirtildi.

Kılıçdaroğlu iddianamede "mağdur" sıfatıyla yer alırken, eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise "müşteki" olarak gösterildi.

İddianamede, "şüpheli" sıfatıyla Ekrem İmamoğlu'nun 2 Mayıs 2025’te verdiği ifadesinde, kurultay sırasında Divan Başkanı olarak görev yaptığını belirterek, hakkındaki suçlamaların tamamını reddettiği ve ayrıntılı savunma yapmadığı belirtildi.

NİHAT YEŞİLTAŞ: KİMSEYE MENFAAT SAĞLAMADIM

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ise 21 Nisan’da verdiği ifadede, hakkında iddialarda bulunan kişileri tanımadığını, delegelerin iradelerinin fesada uğratılmasına yönelik herhangi bir menfaat alışverişinde bulunmadığını savundu. Oğlunun İBB iştiraki Kültür A.Ş.’de işe alınmasının siyasi rüşvetle ilgisi olmadığını söyledi.

ÖZGÜR ÇELİK: İDDİALAR GERÇEK DIŞI

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, kurultay sürecine dair kendisine yöneltilen iddiaları yalanladı. Kendisine isnat edilen para dağıtma iddialarını reddeden Çelik, "Delegelere herhangi bir menfaat temin etmedim. Tanık ifadeleri asılsızdır" dedi.

CEMİL TUGAY: KİMSEYE MADDİ TEKLİF YAPMADIM

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da kurultay sürecinde kimseye maddi teklif sunmadığını belirtti. Hakkında ifade veren kişilerle yalnızca siyasi temaslar kapsamında tanıştığını söyleyen Tugay, kendisinin Özgür Özel’i özgür iradesiyle desteklediğini belirtti.

RIZA AKPOLAT: İDDİALAR ASILSIZ

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da 2 Mayıs 2025 tarihinde verdiği ifadesinde, herhangi bir yakınının İBB ya da iştiraklerinde işe alınmadığını, kendisi hakkında ortaya atılan iddiaların asılsız olduğunu dile getirdi.

İddianamede, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara Spor Salonu'nda yapılan kurultayda, genel başkan adayı Özgür Özel lehine oy kullanılması için bazı delegelere para verildiği, adaylık vaatlerinde bulunulduğu ve iş imkanları sağlandığı ileri sürüldü.

Soruşturma kapsamında; MASAK raporları, Sosyal Güvenlik Kurumu, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul Ticaret Odası, Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu yazışmaları ile birlikte CD/DVD inceleme tutanakları ve Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü fezlekesi delil olarak dosyaya girdi.

İddianamede, şüphelilerin; Bazı delegelere nakit para verdiği, bazılarına belediye başkanlığı veya meclis üyeliği adaylığı vaat ettiği, yakınlarını CHP’li belediyelerde işe yerleştirdiği, market alışveriş kartları dağıttığı, oy kullanan delegelerden oy pusulalarının fotoğrafını çekip göndermelerini istediği, ayrıca birinci tur oylama sonrası Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylıktan çekildiği yönünde asılsız açıklamalarla ikinci tur oylamayı etkilemeye çalıştıkları iddia edildi.

"DELEGELERİN İRADESİ FESADA UĞRATILDI"

Savcılık, şüphelilerin bu yöntemlerle kurultay delegelerinin iradelerini fesada uğrattığını ve seçimi etkilemeye yönelik organize bir çalışma yürüttüğünü kaydetti. İddianamede, tüm sanıkların Türk Ceza Kanunu'nun "siyasi partiler kanununa muhalafet" suçunu düzenleyen maddesi uyarınca cezalandırılması talep edildi.

Ayrıca, TCK'nın 53. maddesi uyarınca kamu haklarından mahrum bırakılmaları yönünde güvenlik tedbirlerinin uygulanması da istendi.