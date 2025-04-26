CHP'nin Mersin mitinginde konuşan Özgür Özel: Cuntanın karargâhı Beştepe, silahı ele geçirdiği yargıdır

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) haftalık mitinglerine Mersin'de devam ediyor.

"Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi için on binlerce Mersinli Yenişehir Meydanı'nı doldurdu.

CHP'nin Yenişehir İlçe Başkanı, Esenyurt'un seçilmiş belediye başkanı Ahmet Özer'in mesajını okudu.

"HALK UYANDI VE İKTİDARA YÜRÜYOR"

Mesaj şu şekilde:

"Fiziken burada dört duvar olsam da yüreğim orada sizlerle beraber atıyor. Varlığınız bize güç veriyor. 31 Mart'ta sayın genel başkanımız Özgür Özel'in liderliğinde destan yazdınız. Cam tavanı tuzla buz ettiniz ama ne yazık ki demokrasiden nasibi almayanlar bunu hazmedemedi. Bizleri, sayın cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ile birlikte zulm ile hapsettiler. Korkunun ecele faydası yok, cin şişeden çıktı. Halk uyandı ve iktidara yürüyor. Alanlar dolup taşıyor, halkımız 'Yeter' diyor. Halkın rızası kaybedenler, yönetme meşruiyetini de kaybetmişlerdir. Yargıyı sopa gibi kullanarak gidişlerini ertlemeye çalışıyorlar ama nafile."

VAHAP SEÇER: CHP'Lİ BELEDİYELER İKTİDARI SARSIYOR

Özer'in mesajının okunmasının ardından sahneye çağrılan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer kalabalığı selamladıktan sonra konuşmaya başladı:

"Bu yönetime itirazı olan herkes burada. Özgür Özel burada sadece Mersin'e seslenmeyecek. Adalet diye ses yükseltiyoruz. Fakirlik kol geziyor. 23 yıldır bütün kaynaklar kurudu. Bunların derdi CHP'li belediye başkanlarının halk tarafından sevilmesidir. CHP'li belediyeler iktidarı sarsıyor. 31 Mart'ta Türkiye kırmızıya boyandı çünkü belediye başkanları halkın gönlüne girdi. Devletin dini adalettir. Devletin dini tahrip edilmişse adalet yok olmuş demektir. Varsın üstümüze gelsinler biz korkmuyoruz, korkan onlar. Sizden korkuyorlar, milletten korkuyorlar."

İMAMOĞLU'NDAN MESAJ

Vahap Seçer'in konuşmasının ardından Ekrem İmamoğlu'nun mesajı okundu. Mesajı, CHP Mersin İl Başkanı okudu.

İmamoğlu'nun mesajı şu şekilde:

"Akdeniz kadar engin, Toroslar kadar güçlü Mersinliler, kalbim sizle aynı heyecanda atıyor. Bu mektubu Silivri zindanından Mersin'in dört bir yanında yüreği bu memleket için çarpan herkese yazıyorum. Mersin milli iradenin kentidir, Türkiye'nin kardeşliğinin sembol şehridir. Mersin üretenin, direnenin, paylaşanın şehridir. Türkiye'nin stratejik kenti olması gereken Mersin hak ettiği yatırımı almıyor.

'BU YOLA KOLTUK İÇİN DEĞİL DÜZENİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN ÇIKTIK'

Biz bu yola bir koltuk için değil bir düzeni değiştirmek için çıktık. Bu düzen değişmeli. Bu halk daha iyisini hak ediyor. Yolumuzu yargı darbeleriyle durdurmaya çalışıyorlar. Bizi zindanlara atabilirler ama direnişimizi de milletin teveccühünü de durduramazlar, bizi yolumuzdan alıkoyamazlar. Ben milletimize güveniyorum. Mersin'den yükselen bu ses düzeni değiştirecek. Sandık gelecek ve o sandıktan herkes için adil, özgür, müreffeh bir Türkiye çıkacak."

İmamoğlu'nun mesajının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel kürsüye geldi.

"MİTİNG DEĞİL EYLEM YAPMAYA GELDİK"

Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Drone kalabalığın ucuna ulaşamıyor. Mersin tarihin en büyük mitinglerinden birini yapıyor ama biz bugün Mersin'e miting yapmaya değil eylem yapmaya ve sonuç almaya geldik. Belediyeye yapılan, milli iradeye yapılan darbe girişiminden sonra meydanlara sığmayanlar bugün Mersin'de hep birlikte 'İmamoğlu'na özgürlük', 'Adayımı yanımda, sandığı önümde istiyorum' demeye geldiler. Nasıl ki 2019 öncesinde Mersin'de rant, kavga, mafya vardı, Vahap Seçer geldi, huzuru, hizmeti ve barışı getirdi. Bu nasıl olduysa gelecek seçimlerden sonra AK Parti gidecek, CHP gelecek, Türkiye'ye huzur ve barış gelecek. O huzuru getirecek olan isim ise bugün bizi küçücük hücresinden izleyen Ekrem İmamoğlu'dur.

'CUNTANIN KARARGÂHI BEŞTEPE, SİLAHI ELE GEÇİRDİĞİ YARGIDIR'

Bu millet her şeyi affeder ama iradesini elinden alanları affetmez. Bu millet sandığına, seçme seçilme hakkına sahip çıkar. Bu millet sandığı namusu gibi korur. Sandık yoksa tek adam vardır, tek adam varsa hata vardır, hata varsa işgal vardır. Bu darbe girişiminin karşısında on milyonlarca demokrasiyi koruyanlar vardır. Bu cuntanın karargâhı Beştepe'dir, silahı ele geçirdiği yargıdır, mühimmatı da yalandır, iftiradır. Karşımızda bir vesayet rejimi kurmak isteyenler var. Onlar artık iktidar değil gayrimeşru bir cunta yöntemidir. Sandıktan kaçana iktidar demek mümkün değildir, olsa olsa geleceğin muhalefet partisidir.

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