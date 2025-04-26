CHP'nin Mersin mitinginde konuşan Özgür Özel: Cuntanın karargâhı Beştepe, silahı ise ele geçirdiği yargıdır

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının tutuklanmasının ardından planladığı haftalık mitinglerine Mersin'de devam etti.

"Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi için on binlerce Mersinli Yenişehir Meydanı'nı doldurdu.

Mitingin başında CHP'nin Yenişehir İlçe Başkanı, Esenyurt'un seçilmiş belediye başkanı Ahmet Özer'in mesajını okudu.

"HALK UYANDI VE İKTİDARA YÜRÜYOR"

Mesaj şu şekilde:

"Fiziken burada dört duvar olsam da yüreğim orada sizlerle beraber atıyor. Varlığınız bize güç veriyor. 31 Mart'ta sayın genel başkanımız Özgür Özel'in liderliğinde destan yazdınız. Cam tavanı tuzla buz ettiniz ama ne yazık ki demokrasiden nasibi almayanlar bunu hazmedemedi. Bizleri, sayın cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ile birlikte zulm ile hapsettiler. Korkunun ecele faydası yok, cin şişeden çıktı. Halk uyandı ve iktidara yürüyor. Alanlar dolup taşıyor, halkımız 'Yeter' diyor. Halkın rızası kaybedenler, yönetme meşruiyetini de kaybetmişlerdir. Yargıyı sopa gibi kullanarak gidişlerini ertlemeye çalışıyorlar ama nafile."

VAHAP SEÇER: CHP'Lİ BELEDİYELER İKTİDARI SARSIYOR

Özer'in mesajının okunmasının ardından sahneye çağrılan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer kalabalığı selamladıktan sonra konuşmaya başladı:

"Bu yönetime itirazı olan herkes burada. Özgür Özel burada sadece Mersin'e seslenmeyecek. Adalet diye ses yükseltiyoruz. Fakirlik kol geziyor. 23 yıldır bütün kaynaklar kurudu. Bunların derdi CHP'li belediye başkanlarının halk tarafından sevilmesidir. CHP'li belediyeler iktidarı sarsıyor. 31 Mart'ta Türkiye kırmızıya boyandı çünkü belediye başkanları halkın gönlüne girdi. Devletin dini adalettir. Devletin dini tahrip edilmişse adalet yok olmuş demektir. Varsın üstümüze gelsinler biz korkmuyoruz, korkan onlar. Sizden korkuyorlar, milletten korkuyorlar."

İMAMOĞLU'NDAN MESAJ

Vahap Seçer'in konuşmasının ardından Ekrem İmamoğlu'nun mesajı okundu. Mesajı, CHP Mersin İl Başkanı okudu.

İmamoğlu'nun mesajı şu şekilde:

"Akdeniz kadar engin, Toroslar kadar güçlü Mersinliler, kalbim sizle aynı heyecanda atıyor. Bu mektubu Silivri zindanından Mersin'in dört bir yanında yüreği bu memleket için çarpan herkese yazıyorum. Mersin milli iradenin kentidir, Türkiye'nin kardeşliğinin sembol şehridir. Mersin üretenin, direnenin, paylaşanın şehridir. Türkiye'nin stratejik kenti olması gereken Mersin hak ettiği yatırımı almıyor.

'BU YOLA KOLTUK İÇİN DEĞİL DÜZENİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN ÇIKTIK'

Biz bu yola bir koltuk için değil bir düzeni değiştirmek için çıktık. Bu düzen değişmeli. Bu halk daha iyisini hak ediyor. Yolumuzu yargı darbeleriyle durdurmaya çalışıyorlar. Bizi zindanlara atabilirler ama direnişimizi de milletin teveccühünü de durduramazlar, bizi yolumuzdan alıkoyamazlar. Ben milletimize güveniyorum. Mersin'den yükselen bu ses düzeni değiştirecek. Sandık gelecek ve o sandıktan herkes için adil, özgür, müreffeh bir Türkiye çıkacak."

İmamoğlu'nun mesajının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel kürsüye geldi.

"MİTİNG DEĞİL EYLEM YAPMAYA GELDİK"

Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Drone kalabalığın ucuna ulaşamıyor. Mersin tarihin en büyük mitinglerinden birini yapıyor ama biz bugün Mersin'e miting yapmaya değil eylem yapmaya ve sonuç almaya geldik. Belediyeye yapılan, milli iradeye yapılan darbe girişiminden sonra meydanlara sığmayanlar bugün Mersin'de hep birlikte 'İmamoğlu'na özgürlük', 'Adayımı yanımda, sandığı önümde istiyorum' demeye geldiler. Nasıl ki 2019 öncesinde Mersin'de rant, kavga, mafya vardı, Vahap Seçer geldi, huzuru, hizmeti ve barışı getirdi. Bu nasıl olduysa gelecek seçimlerden sonra AK Parti gidecek, CHP gelecek, Türkiye'ye huzur ve barış gelecek. O huzuru getirecek olan isim ise bugün bizi küçücük hücresinden izleyen Ekrem İmamoğlu'dur.

'CUNTANIN KARARGÂHI BEŞTEPE, SİLAHI ELE GEÇİRDİĞİ YARGIDIR'

Bu millet her şeyi affeder ama iradesini elinden alanları affetmez. Bu millet sandığına, seçme seçilme hakkına sahip çıkar. Bu millet sandığı namusu gibi korur. Sandık yoksa tek adam vardır, tek adam varsa hata vardır, hata varsa işgal vardır. Bu darbe girişiminin karşısında on milyonlarca demokrasiyi koruyanlar vardır. Bu cuntanın karargâhı Beştepe'dir, silahı ele geçirdiği yargıdır, mühimmatı da yalandır, iftiradır. Karşımızda bir vesayet rejimi kurmak isteyenler var. Onlar artık iktidar değil gayrimeşru bir cunta yöntemidir. Sandıktan kaçana iktidar demek mümkün değildir, olsa olsa geleceğin muhalefet partisidir.

'40 GÜNDÜR HİÇBİR SUÇLAMAYI KANITLAYAMADILAR'

40 gündür Ekrem Başkan'a yönelik hiçbir suçlamayı kanıtlayamadılar. 4 kişiden birini bile bu iftiralara ikna edememiş müfteri bir iktidarla karşı karşıyayız. Hâlâ baskıyla, tehditle itiraf aranıyor. Tek bir kanıt bulamadılar. İfade vermiş olan tanıklara baskı ve mobbing yaparak yalancı tanık yaratmaya çalışıyorlar. Başaramayacaklar. Küçücük çocukları olan kadın tutukluları alıp da hastaneye götürüyoruz diye bir yerlere götürüp 'Benim dediğim gibi ifade vermezsen on yıl evladının yüzünü göremezsin' diyenlere hukuk insanı denemez, bunlar iftiracıdır, bunlara teslim olmayacağız."

ERDOĞAN'A 'DÜELLO' TEKLİFİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen ve 'düello' teklif eden Özel, konuşmasına şöyle devam etti:

"Sayın Erdoğan, eğer savcına güveniyorsan, ben Ekrem Başkan'a güveniyorum. İddialarına güveniyorsan TRT'yi açalım. Senin savcın soruları sorsun, benim başkanım canlı yayında yargılansın. Görelim bakalım kim dürüst kim iftiracı. Bir büyük teklifte bulunuyorum. Siyaset tarihimizin en büyük düellosunu teklif ediyorum. Canlı yayında yargılama olacak ve bütün anket şirketlerinin ortalamasını alacağız. Eğer İmamoğlu'nun suçluluğuna millet ikna olursa ben siyaseti bırakıyorum, olmazsa sen bırakacak mısın? Sana yüzde 25 de avans veriyorum. Ekrem İmamoğlu'nun haklılığı ortaya çıkınca sen istifa edecek misin?"

Bu sabah yine İBB'ye yapılan operasyona da değinen Özel, "Maksat bulamadıkları kanıtı, ikna edemedikleri şahitleri şimdi 53 yeni masum üzerinden yapmaya çalışacaklar. Bunun, Erdoğan'ın rakibinden kurtulmak için yaptığı bir kumpas olduğunu hepimiz biliyoruz" dedi.

KANAL İSTANBUL VURGUSU

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Kanal İstanbul projesi kapsamındaki inşaatlara hız verildiğini de hatırlatan Özel, şunları söyledi:

"İSKİ buna itiraz etti ve İSKİ Genel Müdürü, buna en temelden itiraz eden kişi olarak Ekrem Başkan'a ziyarette bulundu ve bilgi notlarını sundu. TOKİ'ye inşaatlara ilişkin yıkım kararını yolladı. Bu sabah, 40 gün önceki operasyonda adı olmayan İSKİ'nin genel müdürü, genel müdür yardımcısı ve imar daire yardımcısı şafak baskınıyla gözaltına alındı. Mesele yolsuzluk değil Kanal İstanbul'suzluk. Kanal İstanbul yoksa Erdoğan yok, onun için saldırıyor arkadaşlarımıza."

DEPREM MESAJI

İstanbul'u depreme hazırlamakla görevli bürokrat ve belediye yöneticilerinin hapiste tutulduğunu belirten Özel, "AKOM'un baş koltuğuna İstanbullular Ekrem Başkanı oturttular. Depreme yönelik çalışmaları yürütecek olan da İstanbul'u depremden koruyacak olan da Ekrem Başkan ve arkadaşlarımızdır. Bu arkadaşlarımızı içeri atmak, depreme karşı İstanbul'u hazırlıksız bırakmaktır. Erdoğan'a sesleniyorum. Ne yapıyorsun sen? Bu vakitte yılan sokmaz adamı. Deprem kapıdayken sen bu uzmanları topluyorsan İstanbul'a da bu millete de dost değilsin" diye konuştu.

Ankara'da dün akşam düzenlenen protestolarda 30 kişinin gözaltına alındığını hatırlatan Özel, "Hepsiyle gurur duyuyoruz, alınlarından öpüyoruz. İyi ki varlar iyi ki direniyorlar" dedi.

"'DARBE YAPTIK' DESENE MEHMET BEY"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i tekrar eleştiren Özel, "Bu darbenin mali ayağı Mehmet Şimşek. 'Yurt içi gelişmeler' diyor Amerika'da. Neymiş o 'yurt içi gelişmeler' Mehmet Bey? Darbe yaptık desene, bunun için 52 milyar dolar yaktık desene" ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti:

"19 MART DARBESİ İÇİN TRUMP'TAN İCAZET ALINDI"

"19 Mart darbesi ABD'nin desteğiyle yapılmıştır. Trump'tan icazet alınmıştır. 19 Mart darbesine susulması karşısılığında Kıbrıs davasından vazgeçilmiş, KKTC yalnızlaştırılmıştır. Türkiye'deki haksızlıklara ve hukuksuzluklara susulması karşılığında Trump'ın Gazzelileri tehcir planı gündeme gelmiştir. Biz hem Kıbrıs Barış Harekatı'nı yapan Bülent Ecevit'in partisi olarak, hem Yaser Arafat'ın dostu olarak hem de Filistin'e gidip savaşan Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının yol arkadaşları olarak Kıbrıs'ı kim satarsa satsın Kıbrıs'ın yanındayız."

PKK'nin silah bırakması ve kendini feshetmesini öngören süreç hakkında da konuşan Özel, şunları söyledi:

"Kürt meselesinde yeni bir süreç yürütülüyor. Biz tüm sorunların çözümünün demokrasiden geçtiğinin farkındayız. Bunun için Meclis'te çalışmak dışında bir yol bilmeyiz. Gizli pazarlıkların değil şeffaflığın ve toplumsal mutabakatın arkasındayız. Meclis Başkanı'na sorumluluk alması için çağrıda bulunduk. Ne yapılacaksa, milletin gözü önünde, şehit ailelerinin ve gazilerin yüzüne bakamayacak bir şey yapmadan ama gözünü kulağını da kapatmadan, Türk ve Kürt'ün kardeşliğini bilerek, barışın Türkiye'yi güçlendireceğini bilerek Mersin'deki milyonları kararlılıkla selamlıyorum."

"KAYBEDECEKLERİNİ BİLİYORLAR"

Özel, konuşmasına şöyle devam etti:

"Saraçhane'yi, Mersin'i, Maltepe'yi, Yozgat'ı görenler nasıl tek adam karşı ayağa kalktığımızı ve iktidara yürüdüğümüzü görüyorlar. Kazanmak için lazım olan üç şey, ahlâki üstünlük, psikolojik üstünlük ve çoğunluk enerjisi bu meydanda. Bütün yetkileri elinde bulunduranlar Saray'dalar ama psikolojik olarak yerin yedi kat dibindeler. Kaybedeceklerini biliyorlar. Biz adayımızın arkasındayız. Zindanda olsa da onu çıkarmaya kararlıyız. Sandığı getireceğiz, o tek adamı yollayacağız, demokrasiyi kuracağız."

Özel, İmamoğlu'nun 19 Mayıs'a kadar 'bayrak asma' çağrısını yineledi. Ardından başta Silivri olmak üzere cezaevlerindeki tutuklu siyasetçilere selam gönderen Özel, "Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber, ya hiçbirimiz" sloganını atarak konuşmasını sonlandırdı.