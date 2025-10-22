CHP'nin 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi Arnavutköy'de

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla sonuçlanan operasyonlara karşı başlatılan mitingler sürüyor.

CHP'nin her çarşamba akşamı İstanbul’un bir ilçesinde yaptığı halk buluşmalarının bu haftaki adres belli oldu. Miting, Arnavutköy'deki Cumhuriyet Meydanı'nda 19:30'da başladı.

Arnavutköy Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşecek miting öncesi çağrı yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu mitingde Kanal İstanbul ile ilgili büyük bir skandalı ifşa edeceklerini duyurmuştu.