CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi Çekmeköy'de

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve belediye başkanlarının tutuklanmasının ardından her hafta düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin İstanbul'daki adresi bu hafta Çekmeköy oldu.

83'üncüsü düzenlenen miting, Çekmeköy’deki Hamidiye Mahallesi’nde gerçekleşiyor.

Mitinge Parti Meclisi (PM) üyeleri Baran Seyhan, Kübra Gökdemir, Sinem Kırçiçek, Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Oğuzhan Cenan, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Bakırköy Belediye Başkanı Doçent Doktor Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu, Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Haken Çebi, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş katılıyor.

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Dilek Kaya İmamoğlu ve İBB Başkan Vekili Nuri Aslan da halkı selamladı.

Mitingde, akşam saatlerinde yaşamını yitiren değerli oyuncu Haldun Dormen anılarak ailesine başsağlığı dilendi.

CHP Çekmeköy İlçe Başkanı Haydar Aslan, İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Selvi Dursun, İl Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara da mitinge katılanlar arasında.

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL KONUŞMASINI YAPIYOR

CHP Lideri Özgür Özel, miting alanında bulunanları selamlayarak konuşmasına başladı:

"36. ilçe mitingimizi yapıyoruz. 19 Mart darbesinden sonra 83. Kez meydanlardayız.

Şahinbey Caddesi’nde olmak istedik, birileri korktu. Orayı doldururlar, muhteşem bir kalabalık olur diye AKP İstanbul İl başkanlığı valiliğe, emniyete ‘Vermeyin de vermeyin’ demiş. Nereyi verin? Dolduramayacakları, uzakta bir alan verin. AKP’den talimat alan valiliğe, emniyete söylüyorum: Bakın Çekmeköy’e, görün Çekmeköy’ü!"

19 Mart günü bir sivil darbeye kalkıştılar. CHP’nin değil, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı adayını ve İstanbul'un seçtiği belediye başkanını gözaltına aldılar. O gün bütün İstanbul’u Saraçhane’ye davet ettik. O gün aynı bugün gibi hemen valiliğe ‘Yasak getir, toplanamasınlar’ dediler. Dedik ki ‘Bu yasak sökmez, İstanbul Saraçhane’de olacak. Vapurları, yolları, metroları kapattılar ama ilk gece 110 bin aslan yürekliye engel olamadılar. 23 Mart akşamı 1 milyon 100 bin kişi Saraçhane’deydi. Şimdi sen o kitleye Şahinbey'i vermeyeyim diyorsun, o kitle oturur mu evinde İradesine, adayına sahip çıkanlara, bu meydanı hınca hınç dolduranlara helal olsun, selam olsun."

"HEM MEYDANDA, HEM VİCDANDA BİZ KAZANDIK"

19 Mart eylemlerinde tutuklanan, daha sonra serbes bırakılan Özel, valiliğin eylem yasaklarını hatırlattı:

"İstanbul Valisine, İstanbul Emniyetine, Çağlayan'daki hakim ve savcılara hatırlatıyorum. Kanunsuz emir aldınız ve bu kanunsuz emre teslim oldunuz. Gençlerimizi tutukladınız. Şimdi o arkadaşların her biri serbest kaldı. Ve mahkeme dedi ki 'Orayı yasaklamak hukuka aykırıdır, bu gençleri tutuklamak hak ihlalidir.'

O gün toplanamazsın, eylem yapamazsın diyenlere şunu söylüyorum: Hem meydanda, hem vicdanda biz kazandık. Ahlaki üstünlük, psikolojik üstünlük bizdedir. Çoğunluk enerjisi bizdedir, bu meydandadır. Biz kazanacağız."

Özgür Özel, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ile yaptığı bir konuşmayı hatırlatarak şunları söyledi:

"Dedim ki İnan Güney, Beyoğlu sınırları içinde olan okullarda içme suyu için su sebili, okul sebili uygulaması yapmış. Orhan Başkan'a dedim ki, ‘Başkanım senden de bekliyorum.’ Bugün memnuniyetle gördüm ki Çekmeköy'deki 54 okula ücretsiz arıtma suyu sebili konuyor. Buradan kondu, hepsinde var. Sözünü tutmuş, "Yaptım başkanım" diyor. Buradan Türkiye'ye duyuralım. Okul suyu şudur: Okulda zil çalınca çocuklar iki tarafa koşar. Cebinde parası olanlar, anasından babasından iyi bir harçlık alanlar kantine koşar. Oradan iyi, kaliteli suyu kana kana içer. Öbürleri bu yana döner, tuvalet musluklarına gider, tuvaletteki çeşmeden su içer. İşte bu olmasın diye okulların her birine arıtma suyu, arıtma sebili konup bütün çocukların aynı suyu içmesini, zenginle fakirin içi yandığında su içerken bile ayrılmamasını sağlayan Cumhuriyet Halk Partisi'nin halkçı belediyeciliğidir.

Şu anda Silivri'de olan bu uygulamayı başlatan, ardından Çekmeköy, Tuzla derken bütün İstanbul'a, bütün Türkiye'ye yaydığımız bu uygulama için İnan Güney kardeşimi selamlıyorum. Belediye Başkanım Orhan Çerkez şahsında tüm başkanlara teşekkür ediyorum.

Ayrıca partinin verdiği talimat doğrultusunda ilçedeki tüm okulları düzenli olarak temizlik hizmeti veriyoruz. 7 kreş açıldı. Partimizin en önem verdiği hizmet; kadını istihdama kazandıran, çocuğu erken yaşta eğitime alan, yeteneklerini kazandıran, geliştiren, varsa bir eksikliği erkenden tespit edip müdahale edilmesini sağlayan kreş uygulamasında biz sıfırdan başladık. Şu ana kadar 7 kreş açıldı, 4'ü hazır, 11 kreşimiz şu anda faaliyette. 2 de İBB'ninkiyle Çekmeköy'de kreş sayımızı sıfırdan 13'e çıkardık. Birinin adını da Manisa'mızın evladı Gülşah Durbay'ın adını verdiler, yürekten teşekkür ediyorum."

"O DUVARLARINIZ VIZ GELİR BİZE VIZ!"

"Çekmeköy için Orhan Başkan çalışıyor ama bir başkan daha çalışıyor. Kim çalışıyor? Ekrem Başkan! Cumhurbaşkanı adayımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız burada yaptığı mitingde söz vermişti, 'Siz Orhan Başkan'a sahip çıkın, ben elimi Çekmeköy'ün üzerinden çekmeyeceğim' demişti. Bu gece burada olsa sizlere Çekmeköy'e yaptıklarını söyleyecekti. Ben söyleyeyim: İstanbul Büyükşehir bu ilçede 8.289 haneye nakdi yardım yapıyor. 23.600 aileye gıda kolisi ulaştırıyor. 1.708 haneye Halk Ekmek desteği veriyor. 5.400 çocuğa Halk Süt ulaştırıyor. 1.670 çocuğa yeni doğan destek paketi verdi. 1.071 haneye bebek beslenmesi desteği sağlanıyor.

Bu hizmetler yapılırken kimsenin partisine bakılmadı.İşte bu yüzden siz istediğiniz kadar Ekrem Başkanı içeride tutun, o Çekmeköy için çalışmaya devam ediyor. Çünkü ey Erdoğan, o duvar, o duvarlarınız vız gelir bize vız!"

Erdoğan'a seslenen Özel, konuşmasını sürdürüyor:

"Ya Erdoğan senin savcıların var. Onların iddiaları, iftiraları var. Haksız yere tutukladıkların içerlerde dururlar. Ama senin şu garibin yaptığını yapabilecek durumun yok. Meydandayım. On binlerin içindeyim, göz gözeyim ve soruyorum memnun musunuz? İşte özgüvenli siyaset. Kendine güvenen, arkadaşlarına güvenen, ne yaptığını bilen, insan için olan, insan içinde olan siyaset bu. Kışın sıcak salonların, yazın soğuk salonların siyaseti artık sonuna geldi. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi meydan meydan büyümeye devam edecek. Bu meydanın bu gece dolmayacağını umdukları, bizi küçük düşüreceklerini umdukları bu meydanın bu hale gelmesi normal bir şey değildir.

"BAKAN EVLATLARININ DEVRİ BİTİYOR, VATAN EVLATLARININ DEVRİ BAŞLIYOR"

Bir değişim yaşanıyor, bir devrim yaşanıyor. Bir devir kapanıyor, bir devir açılıyor. Bakan evlatlarının devri bitiyor, vatan evlatlarının devri başlıyor. Çünkü bu büyük haksızlık karşısında kimse artık sinmiyor. Kimse bir kenarda durmuyor. Asla insanlar bu mücadelenin kendini dışında bırakmıyor. Halen daha bu mücadeleye hak verip de evinde oturan varsa elinde kumanda altında pijama bu meydana bakan varsa o pijamalıya söylüyorum çık meydana katıl aramıza birlikte değiştireceğiz bu düzeni birlikte değiştireceğiz."

"CHP EMEKLİ NÖBETİNDE"

Özel, asgari ücrete değinerek şunları kaydetti:

"Aya bölersek 19 bin 700 lira. Yani emekliye hak görülen 19 bin lira belki bin lira artışla 20 bin lira olacak maaş maalesef tarım sektöründekilerin de aylık geliri haline geldi. Yani bu iktidar hem emeklileri hem emekçileri hem de çiftçileri yoksullukta en aşağıda ayda 20 bin liralık gelirde eşitlemeyi başardı.

Şimdi maalesef maalesef tam olarak bu durumdayız. Meydandaki bu gecenin özel bir anlamı var. Meydandaki emekliler bir ellerini kaldırsın göreyim. Gitgide çoğalıyor emekliler. En düşük emekli maaşı 18 bin 938 lira. Buna itiraz ettik, dedik ki bunu meclis düzeltsin olmaz dediler. Bundan 11-12 gün önce kalkıp gittiler. Nereye gidiyorsunuz dedik ve Meclis'te emekliler için meclisi terk etmeme eylemi başlattık. O gün bugün Cumhuriyet Halk Partisi grubu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde emekli nöbetinde."

"AKP geldiğinde en düşük emekli maaşı bir buçuk asgari ücretti. Yani emeklileri hiç ellemeseler hiç dokunmasalar bugün en düşük emekli maaşı 42 bin lira olacaktı. Ama bunlar çıkardıkları yasayla 5510'la aylık bağlama oranlarını oynadılar ve bugün en düşük emekli maaşı 0.7 asgari ücrete kadar düştü.

Ve bugün ve bugün ne oldu biliyor musunuz? Ülkenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ülkenin meclisinde partisinin grup toplantısında kürsüye çıktı ve hiç utanmadan hiç sıkılmadan şu yalanı attı, dedi ki 'Biz geldiğimizde en düşük emekli maaşı bir buçuk asgari ücretti' dedi ki 'Biz geldiğimizde en düşük emekli maaşı 66 liraydı asgari ücret 184 liraydı.'

Erdoğan geldiğinde 184 liraydı asgari ücret, en düşük SSK emeklisi 257 lira alıyordu dediğim gibi bire bir buçuk. En düşük memur 376 lira alıyordu iki katı. Peki 66 lira kim alıyordu? Tarım Bağ-Kur'u diye bir şey vardı."

İMAMOĞLU’NUN MEKTUBU OKUNDU

Ekrem İmamoğlu’nun mektubunu okumak üzere sahneye çıkan İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, mitinge katılanları selamladı.

Miting organizasyonu için Haydar Aslan’a teşekkür eden Çelik, “Çekmeköy halkçı belediyeciliğe kavuştu”diyerek Belediye Başkanı Orhan Çerkez’e de teşekkür etti. Çelik, yıl dönümü olan Kartalkaya yangınında yaşamını yitirenleri ve bugün hayatını kaybeden tiyatrocu Haldun Dormen’i andıktan sonra İmamoğlu’nun mektubunu okumaya başladı.

“Ne güzelsiniz Çekmeköylüler, İstanbul’un bir ucu Silivri’den Çekmeköy’e kocaman bir merhaba! Sizlere özlemle sarılıyor, her birinizi kucaklıyorum” sözleriyle halkı selamlayan İmamoğlu, mektubunda “Çekmeköylüler bizi hizmetlerimizle çok iyi tanıyorlar. İstanbul’un her noktasına aynı sevgi ve adaletle hizmet ettik” dedikten sonra Çekmeköy Belediyesi’ndeki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

"ÇOK DAHA FAZLASINI TÜM TÜRKİYE’DE YAPACAĞIZ"

İmamoğlu’nun mektubu şöyle devam ediyor:

"Bu işleri koltuk sevdasıyla, makam hevesiyle yapmadık. Milletin hakkını millete vermek için çalıştık. Çok daha fazlasını tüm Türkiye’de yapacağız, hep birlikte yapacağız. Hep birlikte başaracağız.

"HERKES EMEĞİNİN, ALIN TERİNİN KARŞILIĞINI SONUNA KADAR ALACAK"

Her şeyden önce, temelini adaletten alan, bir kişinin değil, kurumların, kuralların üstün olduğu bir devlet yapısı kuracağız. Devlet, bazı kişilerin, kesimlerin değil, herkesin hak ve hürriyetlerinin güvencesi olacak. Her vatandaş insanca ve onurlu yaşama koşullarına sahip olacak. Herkes emeğinin, alın terinin karşılığını sonuna kadar alacak. Emekçiler de alacak, emekliler de alacak. Tarlada, atölyede, ofiste, fabrikada… Nerede olurlarsa olsunlar, bu ülkenin bütün üreticileri, girişimcileri en sağlıklı, en karlı üretim, yatırım ve ticaret koşullarına kavuşacak.

"HİÇ KİMSEYİ PİYASANIN ACIMASIZ KOŞULLARI KARŞISINDA ÇARESİZ BIRAKMAYACAĞIZ"

Hiç kimseyi piyasanın acımasız koşulları karşısında çaresiz bırakmayacağız. Herkes devletin adaletli, merhametli, güçlü elini yanında bulacak. Kimse kendini yalnız, güvencesiz ve bir başına hissetmeyecek. Devletin bütün yöneticileri, vatandaş karşısında haddini bilecek. Milletimiz, bu ülkenin ve devletin tek sahibi olduğunu bilecek, görecek, hissedecek. Ülkeyi şu ya da bu partinin evlatları değil, milletin evlatları yönetecek. Hepimiz için, hep birlikte başaracağız. Herkes için, her yerde adaletin ve hürriyetin egemen olduğu, insanca, hakça bir düzen kuracağız. Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak; çünkü biz haklıyız, yılmayacağız. Her şey çok güzel olacak; çünkü biz çok çalışacağız.

Kalın sağlıcakla.

Ekrem İmamoğlu, Silivri Zindanı."