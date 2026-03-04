CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi Eyüpsultan'da gerçekleşiyor

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve belediye başkanlarının tutuklanmasının ardından her hafta düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 94'üncüsü Eyüpsultan-Kağıthane'de gerçekleşiyor.

20.46 | CHP LİDERİ ÖZGÜR ÖZEL KONUŞUYOR

CHP Lideri Özgür Özel, kürsüye gelerek Nazım Hikmet'in "Kerem Gibi" şiirinden dizelerle konuşmasına başladı.

Özel, "Tüm haksızlıklara direnmeye geldin bu meydana, hoşgeldin İstanbul" diyerek halkı selamladı.

"Size bakınca görüyorum, karanlık hiçbir zaman kazanamayacak. Korkaklar değil, direnen cesaretli insanlar kazanacak. Biz kazanacağız." diyen Özel, 35 yılın ardından kazanılan Eyüpsultan Belediyesi'ndeki icraatları sıraladı.

"Saraçhane'de 7 gece üst üste süren eylemlerden sonra adımımızı Maltepe'ye, Anadolu'ya atmıştık" diyen Özel, "İstanbul'un 39 ilçesine gittik, 'Orada güçlüyüz, Kadıköy'e gidelim' demedik. AKP'nin kalesi dedikleri yere gittik, kale siyasetini bitirdik. Tüm İstanbul, Tüm Anadolu, Tüm Trakya milletin kalesidir" ifadelerini kullandı.

"Toplamda 14 belediye başkanımız tutuklu" diyen Özel, tutuklu belediye başkanlarına selam gönderdi. Özel, şöyle devam etti:

“İdianameyi bekliyoruz. Yargılanmak için değil, yargılamak için iddianame bekliyoruz. İçeride olan arkadaşlarımızdan istenen cezayı alsalar yatarı olmayanlar tutuklu. İstenen cezayı zaten yatmış olanlar tutuklu. Bir yandan hakkında hiçbir iddia olmayan, iddianame bekleyenler tutuklu. Tarihin bu en haksız ve acımasız sistemini AKP'nin kara düzenini şikayet ediyoruz. Bu zulme direneceğiz, teslim olmayacağız ama eninde sonunda biz kazanacağız."

İmamoğlu'na yönetilen suçlamaları hatırlatan Özel, "Bir insan hem hırsız hem terörist hem casus olanbilir mi? Ben ömrümde rakibinden bu kadar korkan birini görmedim. Bütün Mesele Erdoğan'ın İmamoğlu korkusudur" ifadelerini kullandı. Özel, "Biz ilk gün durduğumuz yerdeyiz. Bu haksızlığa karşı tutuksuz yargılamayı savunuyoruz. Bu iftiralara karşı televizyonlardan canlı yayın istiyoruz" dedi.

Özel, canlı yayın için kanun teklifinin AKP oylarıyla reddedildiğini belirterek "Duruşmayı canlı yayınlayamazlar, çünkü attıkları yalanın altında kaldılar" dedi.

20:30 | ÖZGÜR ÇELİK, EKREM İMAMOĞLU'NUN MEKTUBUNU OKUDU

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu okumak üzere kürsüye geldi.

Miting alanındakileri selamlayan Çelik, önümüzdeki hafta Anadolu Yakası'nda miting gerçekleştirileceğini açıkladı. Çelik, 18 Mart gecesi yapılan Saraçhane çağrısını yineledikten sonra Eyüpsultan İlçe Başkanı Doğan Sarıtaş, Kağıthane İlçe Başkanı Kaner Berberoğlu ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'e teşekkür etti.

Özgür Çelik, İran'a yönelik saldırıları kınadıktan sonra Tanju Özcan'ın tutukluğuna ilişkin şunları söyledi:

"Bolu'nun öğrencilerine burs verdiği için Tanju Özcan tutuklandı. Millet iradesini tanımayanlar uydurma gerekçelerle Tanju Başkan'ımızı tutukladılar."

Çelik, konuşmasının ardından İmamoğlu'nun mesajını okudu.

İmamoğlu, mektubunda halkı selamladıktan şunları kaydetti:

"Son bir yıldır siyasetin yargı eliyle yaptığı en büyük operasyonlardan biriyle mücadele ediyoruz.

Ailelerimiz dahi hedef alınıyor.

Bizim ise 2019'dan beri tek amacımız var, İstanbul'un tüm ilçelerine aynı özenle, eşit hizmet etmeye çalışıyoruz.

"EYÜPSULTAN’A DA KAĞITHANE’YE DE HAK ETTİĞİ DEĞERİ VERDİK"

Her iki ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran T5 Haliç-Tramvay Hattı’nı hizmete sunduk. Avrupa Yakası'nın ilk tam otomatik sürücüsüz metro hattı olan Yıldız-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'yla, Eyüpsultan’a ve Kağıthane’ye ulaşımı rahatlattık. İlçelerimizin altyapı sorunlarını çözdük. Haliç Su Sporları Merkezi’ni, Cendere Yaşam Vadisi’nin 1. etap 1. kısmı hizmete açtık. Artİstanbul Feshane’yi, Biyometanizasyon tesisimizi, Türkiye'nin ilk, Avrupa'nın en büyük atık yakma tesisi olan Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi'ni hizmete açtık. Yurtlarımızla öğrencilerimizin, bölgesel istihdam ofislerimizle iş arayan vatandaşlarımızın, daha önce örneği görülmemiş desteklerle tüm dar gelirli hemşerilerimizin yanında olduk. Milletin parasını, yine milletin hayatını kolaylaştırmak ve güzelleştirmek için harcadık. Eyüpsultan’a da Kağıthane’ye de hak ettiği değeri verdik.

"BİR UÇURUMUN KIYISINDAYIZ"

Bizler, hiçbir ayrım gözetmeden vatandaşımıza en iyi hizmeti sunmaya çalışırken, iktidar sahipleri ayrıştıran, kutuplaştıran politikalarıyla ülkemizi bir uçurumun kıyısına sürükledi. Ekonomide bir uçurumun kıyısındayız. Demokraside, adalette, eğitimde, sağlıkta, dış politikada bir uçurumun kıyısındayız. Ya milletçe birbirimize güvenerek kenetleneceğiz ve huzura, refaha kavuşacağız ya da bir kötü aklın, ayrıcalıklı, dar bir zümrenin hırslarına geleceğimizi kurban edeceğiz. Hepimiz zorlu bir dönemde, ağır görev ve sorumluluklar altındayız. Fakat ne olursa olsun, milletin temsilcilerine diz çöktürmeye çalışanların, milli iradeyi baskı altına almaya gayret edenlerin önünde boyun eğmeyeceğiz. Mücadelemiz, çok partili demokratik rejime son verme niyetini açıkça ortaya koymuş bir avuç insana karşı 86 milyonun demokrasi, adalet ve hürriyet mücadelesidir. Mücadelemiz, herkesin hak ettiği yaşam standartlarına kavuştuğu, özgür, mutlu ve güvenli bir Türkiye kurma mücadelesidir.

"BU MÜCADELEDE DURAKLAMAYA, AYRIŞMAYA YER YOKTUR"

Bu mücadelede duraklamaya, ayrışmaya yer yoktur. Bugünkü mücadele azim ve kararlılığımızı dalga dalga büyütmeye devam edeceğiz. Ülkemize adaleti, hürriyeti ve refahı getirene kadar asla durmayacağız. Baştan sona adaletle işleyen, herkesin daha iyi, daha rahat, daha özgür yaşamasını hedefleyen, üretim odaklı, bereketli bir düzen kuracağız. Bu yeni düzenin hiçbir yerinde partizanlık olmayacak, liyakatsizlik olmayacak. Milletime inancım, güvenim sonsuzdur. Sizleri çok seviyorum. Değerinizi bilin, kendinize güvenin. Kim ne planlar ne kumpaslar kurarsa kursun, son sözü siz söyleyeceksiniz. Bu ülkenin geleceği sizinle aydınlanacak. Her şey çok güzel olacak. Ekrem İmamoğlu. Silivri Zindanı."