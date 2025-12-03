CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi Güngören'de

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun ve belediye başkanlarının tutuklanmasının ardından her hafta düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin İstanbul'daki adresi bu hafta Güngören oldu.

73'üncüsü düzenlenen ve CHP Kurultayı'nın ardından ilk miting olan buluşmada Özgür Özel'in ve Ekrem İmamoğlu'nun mesajları bekleniyor.

Mitinge Genel Bakan Yardımcısı İstanbul Milletvelkili Özgür Karabat, Urfa Milletvekili ve Parti Meclisi (PM) üyesi, Mahmut Tanal, seçilmiş Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Önder Serkan Çebi, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özden, Tunceli İl Başkanı Berkay Gündoğan ve PM üyesi Tolga Sağ ve PM üyeleri katıldı.

19.52 | ÖZGÜR ÖZEL KONUŞUYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıktı.

"Emeğin alınterinin güzel ilçesi Güngören’deyiz. 8 kez kaybettik ama Güngören’e küsmedik, hatayı kendimizde aradık" diyen Özel , "O Güngören 5 yıllık hizmeti gördükten sonra son seçimlerde Ekrem Başkan'a %44 oy verdi" ifadelerini kullandı.

19.40 | ÖZGÜR ÇELİK, İMAMOĞLU'NUN MEKTUBUNU OKUDU

Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'den gönderdiği mektubu CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik okudu. “Gözün göremediği bir kalabalık var. 1 yıldır meydanları dolduruyorsunuz, ‘demokrasi’ diyorsunuz, ‘özgürlük’ diyorsunuz. Her birinize teşekkür ediyorum” diyen Özgür Çelik, yeniden başkan seçilen Özgür Özel’i ve parti kurmaylarını tebrik ettikten sonra İmamoğlu’nun mektubunu okumaya başladı.

Özgür Çelik

İmamoğlu mektubunda CHP kurultayıyla ilgili mesaj verdi, Özgür Özel'i ve yeni CHP yönetimini tebrik etti. İmamoğlu "İlkeli, cesur mücadelesiyle hepimize örnek oluyor. İyi ki Özgür Özel’imiz var diyorum" dedi.

"CHP artık topyekûn bir iktidar mücadelesindedir" diyen İmamoğlu, belediyelerdeki icraatlarını anlattı ve "Belediyelerde yaptık, hükümette de yapacağız" ifadesini kullandı.