CHP'nin Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingi'nin bu haftaki adresi Sancaktepe

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanmasıyla başlayan Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingi'nin İstanbul'daki adresi bu hafta Sancaktepe olacak.

9 Temmuz Çarşamba günü saat 20.30'da gerçekleştirilecek miting için CHP Sancaktepe İlçe Başkanı Emre Yılmaz çağrı yaptı. Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

Değerli Sancaktepeliler, kıymetli İstanbullular, bildiğiniz gibi hukuksuzca tutuklanıp zindanlarda tutsak edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve bütün belediye başkanlarımıza sahip çıkmak için bu hafta Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in katılımıyla Sancaktepe mitingi düzenleyeceğiz. Tüm İstanbullu komşularımızı ve yol arkadaşlarımızı bu mitinge destek olmaya ve ses vermeye davet ediyorum. 9 Temmuz Çarşamba günü Sancaktepe Demokrasi Caddesi'nde buluşuyoruz. Haksızlıklara ve hukuksuzluklara karşı sesimizi hep birlikte büyütüyoruz ve mücadelemizi sonuna kadar sürdürüyoruz."