CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi Pendik'te

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve belediye başkanlarının tutuklanmasının ardından her hafta düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 97'ncisi Pendik'te gerçekleşiyor.

İstanbul'un 39 ilçesinde düzenlenen mitinglerin ardından bölge mitinglerine geçen CHP, bu haftaki 1. bölge mitingini Pendik Sahil Tören Alanı'nda düzenleniyor.

20.40 | ÖZGÜR ÖZEL KONUŞUYOR

CHP Genel Başkanı Özel, halkı selamlayarak konuşmasına başladı.

"19 Mart Darbesi'nden neredeyse 1 yıl sonra, darbenin yıl dönümüne 1 hafta kala hep birlikte Pendik'teyiz" diyen Özel, "Sizlere bakınca görüyorum ki korkaklar değil, cesurlar kazanır. Kötüler değil, iyiler kazanır. Biz kazanacağız" ifadelerini kullandı.

Özel, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu gece yine bu soğukta on binleriz ama elbette bir yanımız yine eksik. Bugün burada, birinci bölgede Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler’e, Şile Belediye Başkanımız Özgür Kabadayı’ya, belediye meclis üyelerimize, bürokratlarımıza, emekçi arkadaşlarımıza bir selam yolluyoruz buradan onlara. Aslanlara selam olsun!"

Pendik'in son seçimlerdeki CHP Belediye Başkan AdayıTarık Balyalı'nın AKP dönemi yolsuzluklarını kaydettiği kitabı "Hesap"a değinen Özel, şunları söyledi:

"Gizli tanıklara dünya kadar yalan attırıp o gizli tanığı elinden kaçıranlar tanık değişikliği yapıyorken Tarık Balyalı'nın kitabında somut gerçekler var. Sadece bir örnek, yıl 2018, ihale selatin camilerinin ibadete hazır halde bulunması hizmet alım ihalesi. Yani İstanbul'daki padişah ve ailelerinin yaptırdığı camilerin temizlenmesi. Buna ihale açıyoruz, bir şirket 100 milyonla alıyor. Bir yıl sonra geliyoruz, yine ihale açıyoruz. 35 milyona ben yaparım diyen dünya kadar şirket çıkıyor. Yarım milyon lira bir yolsuzluk var cami temizliğinde. Allah'tan korkmazlar, kuldan utanmazlar. İşte burada kitap."

20.27 | EKREM İMAMOĞLU'NUN MEKTUBU OKUNUYOR

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, halkı selamladıktan sonra İmamoğlu'nun mektubunu okumaya başladı.

İmamoğlu, Çelik tarafından kamuoyu ile paylaşılan mektubunda şu ifadeleri kullandı:

“Kıymetli Pendikliler, benim sevgili vatandaşlarım, çok değerli hanımefendiler, saygıdeğer beyefendiler, cesur gençler ve güzel çocuklar… Her birinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sizlere hasretle, özlemle sarılıyorum. Gözaltına alınıp tutuklandıktan bir yıl sonra, aleyhimize açılan dava nihayet görülmeye başlandı. Ben, davada savunma yapmayacağım. Çünkü bu davanın amacı beni yargılamak değil, beni siyaseten yok etmek. O davanın amacı; gerçeği aramak, hukuku uygulamak değil, milletle benim arama duvarlar, tel örgüler, demir parmaklıklar örmektir. Silivri’deki dava, tam 12 yıldır kurgulanıyor. 2014’te Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildiğimde, İstanbul’da AK Parti’nin elinden belediye alan tek siyasetçiydim. Kurdukları israf ve rant düzeninde ilk büyük gediği açmıştık; korktular. Çok daha fazlasını yapabileceğimizi gördüler; korktular.”

"TAM 12 YILDIR, SİYASİ KİN VE HUSUMET DOLU SALDIRILARA UĞRUYORUM"

“O günden bugüne, tam 12 yıldır, siyasi kin ve husumet dolu saldırılara uğruyorum. Tarihimizde ve dünyada eşi benzeri görülmemiş ölçüde haksız hukuksuz uygulamalara maruz kalıyorum. Millete hizmet etmemi engellemek, beni siyaseten yok edebilmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Yeni seçimler kazanıp, başlarına daha fazla bela olmayayım diye, 12 yıldır ellerindeki tüm imkanlarla saldırıyorlar. 12 yıldır her günümüz yeni bir kötülükleriyle uğraşarak geçiyor. İlk günden beri bana gözdağı vermeye kalktılar. Beni siyaseten bitirmek için her türlü kötülüğü yapmaya hazır olduklarını göstermeye çalıştılar. Beylikdüzü Belediye Başkanı iken okul yaptım, ‘açamazsın’ dediler. Cami yaptım, imam vermediler. Karakol yaptım, polisleri çektiler. İstanbul Büyükşehir seçimlerini kaybedince nasıl daha da çirkinleşip saldırganlaştıklarını bütün dünya biliyor.”

"KİN VE HUSUMET DOLU SALDIRILAR, MİLLETİN SEVGİSİ VE DESTEĞİ KARŞISINDA TUZLA BUZ OLDU"

“Ama başaramadılar. Devletin imkanlarını kötüye kullanarak yaptıkları bütün o kin ve husumet dolu saldırılar, milletin sevgisi ve desteği karşısında tuzla buz oldu. İstanbullular 2024’te 1 milyon 100 bin oy farkla bize yeniden görev verince, baskı altında tuttukları bir avuç yargı mensubu eliyle yürüttükleri saldırılar, daha da azgınlaştı. Olur olmaz soruşturmalar, davalar açtılar. Beni suçlu göstermek için özel bilirkişi görevlendirdiler. Özel savcı atadılar. Hakkımda açılmış bütün davalarda hakimlerin yerlerini değiştirdiler. Diplomamı iptal ettiler, gözaltına aldılar, tutukladılar. Ama yine başaramadılar. Beni milletin gönlünden silemediler. 15,5 milyon oyla, 25 milyon yurttaşımızın imzasıyla onların karşısında, cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul’un seçilmiş Belediye Başkanı olarak dimdik duruyorum. Yalnız ben değil, tüm arkadaşlarım aynı cesur ve kararlı duruşu sergiliyor.”

"ARTIK SON ÇARELERİ KALDI"

“Şimdi artık son çareleri kaldı: Beni ve arkadaşlarımı ne pahasına olursa olsun cezalandırmak. Silivri’deki dava, işte onların bu çaresizliğinin ifadesidir. Onlar, yalnızca beni ve arkadaşlarımı değil; Cumhuriyeti, demokrasiyi, insan hak ve hürriyetlerini, devletin itibarını, toplumsal birlik ve kardeşliğimizi, milletin huzur ve refahını da hedef aldılar. İktidarlarını korumak için yaptıklarıyla siyasi ve hukuki meşruiyetlerini kaybettiler. Onlar beni yargılayamaz. Ben onları yargılıyorum. Tarihimiz, bu gibi siyasi davalarla doludur. Böyle davalarda son sözü millet sandıkta söyler. Bu gibi davaları millet karara bağlar. Milletin kararı karşısında her iktidar hükümsüzdür. Bu ülkede, eninde sonunda millet ne derse o olacak. Bu ülkede herkes için ve her yerde adalet ve hürriyet hâkim olacak. Her şey çok güzel olacak. Ekrem İmamoğlu. Silivri Zindanı.”