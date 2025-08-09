CHP'nin ''Millet İradesine Sahip Çıkıyor'' mitingi yarın Tokat'ta yapılacak: "Yarın Tokat’ta hep birlikte haksızlığa 'dur' diyeceğiz"

CHP'nin Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması talebiyle her hafta sonu Türkiye'nin farklı bir ilinde düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi, yarın saat 20.00'de Tokat'ta yapılacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla yarın Gaziosmanpaşa Bulvarı üzerinde düzenlenecek miting için devam eden hazırlık sürecini CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat şu sözlerle anlattı:

"43. mitingimizi burada gerçekleştireceğiz. Bir haftadır Tokat’tayım. Tokat’ın hem ilçe merkezleri hem de kent merkezleri, hem de köyleri bu miting için duyarlı. Tokat’ta köylerin muhtarlık binalarından, camilerden Sayın Özgür Özel’in Tokat’a geleceğine ilişkin anonslar yapıldı. Tokat bu anlamda kent diyalogu, kent kültürü ve kent barışı açısından önemli bir kent. Tokat göç veren bir kent. Bunun sebebi tütün ve şeker fabrikasının kaldırılması ve tarımın arka plana itilmesi. Bu nedenden dolayı da Tokat hak ettiği değeri ne yazık ki almıyor.

Ben köylerde gördüm. Soğancılar artık tarlayı ters sürmeyi planlıyorlar, toplamıyorlar. Patates tarlada kalacak. Karpuzu yine tarlada bırakıyor Tokat köylüsü. Burası meyve ve sebzecilik açısından çok önemli bir kent. Ovaları çok önemli ama çiftçi hak ettiğini alamıyor. Tokat’ın hemen hemen her yerinde tarım arazilerinde, orman arazilerinde maden arama ruhsatları verilmiş durumda. Kime ne kadar verildiği, nasıl kontrol edildiği belli değil.

Yarın Sayın Genel Başkanımız büyük bir haksızlığı, hukuksuzluğu, 19 Mart sonrasındaki tek bir adamın söylemiyle kendi rakiplerini içeri atan anlayışa 'hayır' demek için, millet iradesine kuvvetli bir şekilde sahip çıkmak için burada olacak. Bunun yanı sıra geldiğimiz kentlerin, ülkemizin problemlerine dikkat çekeceğiz. Yarın Tokat’ta hep birlikte haksızlığa 'dur' diyeceğiz."