CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 57'ncisi yarın Afyonkarahisar'da: "Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz"

CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 57'ncisi yarın Afyonkarahisar'da gerçekleştirilecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, saat 16.00'da Zafer Meydanı'nda Afyonkarahisarlı vatandaşlara hitap edecek. Mitinge ilişkin ANKA Haber Ajansı'na konuşan CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Faruk Duha Erhan, "Hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor. Şu an biz Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in gelmesine hazırız diyebiliriz bütün Afyonkarahisar olarak. Afyonkarahisarımızın tüm ilçelerinden çok yoğun bir katılım olacak. Ve buradan bütün Türkiye'ye millet iradesine sahip çıkmak için seslenecek" dedi.

"SESİMİZİ DUYURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Kentin problemlerini "Burada da çok büyük su sorunumuz olan bir bölge var. Çiftçimiz dondan çok yoğun bir şekilde etkilenmiş durumda. Burada bir havalimanımız var. Malumunuz birçok yolcu garantisi verilmiş fakat işlemeyen bir havalimanımız var" diye sıralayan Erhan, CHP'li belediyelere yönelik olarak düzenlenen operasyonları şöyle değerlendirdi:

"Biz bu süreçte her zaman olduğu gibi, sesimizi en yüksek seviyede duyurmaya devam edeceğiz. Bir an evvel belediye başkanlarımızın yargılama olabilir fakat tutuksuz yargılanması doğru olan bunu talep etmeye devam edeceğiz. Biz bu meydanlarda bu kalabalıkları zaten bu sebeple dolduruyoruz. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun da özgürlüğe kavuşması için var gücümüzle mücadelemize devam edeceğiz."

"TÜM VATANDAŞLARIMIZI BEKLİYORUZ"

Faruk Duha Erhan, Afyonkarahisarlı vatandaşları mitinge şu sözlerle çağırdı:

"Bütün vatandaşlarımızı mutlaka buraya bekliyoruz. Bu ülkede adaletin, hukukun tesis edilmesini tekrar isteyen, bu ülkedeki artık bu geçim sıkıntısının sona ermesini isteyen, bu ülkede adaletin artık geri gelmesini isteyen bütün vatandaşlarımızı bu meydana bekliyoruz."