CHP'nin 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin bu haftaki adresi açıklandı

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda belediye başkanı ile belediye çalışanının tutuklanması nedeniyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri devam ediyor. CHP'den yapılan açıklamada, bu haftaki miting adresinin Sakarya olduğu duyuruldu.

CHP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre miting, 26 Nisan Pazar günü saat 16.30'da Demokrasi Meydanı'nda (Kent Meydanı) gerçekleştirilecek.

CHP'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pazar günü, millet iradesinin sesi Sakarya’dan yükseliyor!

Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve tüm siyası tutsaklar özgürlüğüne kavuşana kadar bu mücadele bitmeyecek!

Safları sıkılaştıracağız,

Sesimizi daha da yükselteceğiz,

Attıkları iftiraları tek tek çürüteceğiz,

Ak Parti’nin kara düzenini yıkacağız!

🗓️ 26 Nisan Pazar

🕗 16.30

📍 Demokrasi Meydanı (Kent Meydanı)"