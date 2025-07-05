CHP'nin ''Millet İradesini Sahip Çıkıyor'' mitinginde konuşan Seyit Torun: "Erdoğan, zulmü arttıkça iktidarının kısaldığını görmüyor"

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, CHP’nin Amasya’da düzenlediği "Millet Halk İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi öncesi CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar hakkında konuştu.

Torun, şunları söyledi:

"Öyle ki her sabah uyandığımızda bugün ne olacak acaba hangi belediyeye operasyon yapılacak diye kaygılanıyoruz. Erdoğan bunların tamamının düzmece, haksız ve hukuksuz olduğunu biliyor. O tek bir şeyin; iktidarını devam ettirmenin peşinde. Zulmü arttıkça iktidarının da kısaldığını görmüyor. Bir akıl tutulması yaşanıyor Türkiye'de. Zeydan Karalar Seyhan Belediye başkanlığından başlayan ve büyükşehire devam eden süreç içerisinde gerçekten Adana'nın bütün sorunlarına çözüm üretmiş, halkın parasını halka harcamış ve 'Adana gibi başkan' ünvanını kazanmış biri. Muhittin Böcek 20 yılı aşkın süredir belde, ilçe ve büyükşehir belediye başkanlığında Antalya'ya vizyon katmış birisi. Abdurrahman Tutdere deprem döneminde yardım bekleyen Adıyamanlıların yüreğinde acıyı yaşadı ve Adıyamanlılar da onu gördü. O sevgi onu belediye başkanlığına taşıdı. O günden bu yana Adıyaman'ı nasıl kalkındırırım çabası içerisinde. Ne istiyorsunuz bunlardan?

"BU ADALETSİZLİĞİ YARATMIŞ KİM VARSA ELBETTE Kİ YARGI ÖNÜNDE HESABINI VERECEK"

İstediklerini biliyoruz biz zulümlerini arttırdıkça zannediyorlar ki korkutacağız, sindireceğiz ve bu ülkede bunları itibarsızlaştıracağız. Erdoğan sokağa çıkmadığı için, sırça köşkünde sadece danışmanları aracılığıyla bilgi aldığı için Türkiye'nin gerçeğinden koptu artık. Vatandaş, yapılanın bir kumpas olduğunu, haksızlık, hukuksuzluk olduğunu görüyor. Bugün Amasya'daki kalabalık da bunu haykıracak. Türkiye'nin neresine gidersek gidelim bu böyle. İnsanlar yapılanların hukuki olmadığını bir kumpas olduğunu söylüyor. 'Türkiye'de 1298 belediye var, CHP'nin dışında hiç mi usulsüzlük yok' diyor. Saymakla bitiremem bir sürü dosya vardı ne oldu bu dosyalara? Kendilerine gelince suç olmayan şeyler bizde toplu iğne başı kadar bulamadıkları halde gizli tanıkların bile 'duydum, demişlerdi' diyerek iftiracılar yaratarak suçlamaya çalışıyorlar. Ama korkutamayacaklar, sindiremeyecekler. Zalimin zulmü varsa Allah'ın da adaleti var o adalet mutlaka gelecek. Bugün bu adaletsizliği yaratmış kim varsa elbette ki yargı önünde hesabını verecek."