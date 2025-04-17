CHP'nin mitinginde konuşan genç: "14 yaşındaki çocuklar fabrikalarda ölecek kadar büyükse, öğretmenlerinin hakkını arayacak kadar da büyüktür"

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Beylikdüzü’nde düzenlediği mitingde söz alan 20 yaşındaki bir genç, çocuk işçiliğe ve iş cinayetlerine tepki gösterdi.

20 yaşındaki Yasin Aslan, konuşmasında geçtiğimiz günlerde iş cinayetinde yaşamını yitiren Abdürrahim Özkul’u hatırlatarak, yaşanan adaletsizliğe dikkat çekti.

Aslan, şöyle dedi:

"Bu ülkede 14 yaşındaki çocuk işçi Abdürrahim Özkul kolunu makineye kaptırarak can verdi. 14 yaşındaki çocuklar fabrikalarda ölecek kadar büyükse, öğretmenlerinin hakkını arayacak kadar da büyüktür."

CHP'nin mitinginde konuşan genç:



"Bu ülkede 14 yaşındaki çocuk işçi Abdürrahim Özkul kolunu makineye kaptırarak can verdi. 14 yaşındaki çocuklar fabrikalarda ölecek kadar büyükse, öğretmenlerinin hakkını arayacak kadar da büyüktür" https://t.co/7LuYJU4AMQ pic.twitter.com/HncPz8p6db — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) April 17, 2025

Aslan'ın ifadeleri miting alanında yoğun alkışla karşılandı.

14 YAŞINDAKİ ABDÜRRAHİM ÖZKUL'UN ÖLÜMÜ

Niğde'nin Bor ilçesinde OSB'de bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında çalışan Abdurahman Özkul isimli 14 yaşındaki çocuk, kolunun makineye sıkışması nedeniyle kaldırıldığı hastaneye kaldırılmış, Özkul hastanede yaşamını yitirmişti.