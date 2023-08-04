CHP'nin 'muazZAM' sergisine kaymakamlık engeli

CHP'nin Eyüpsultan meydanında kurulması planlanan "muazZAM" adını taşıyan sergiye Eyüpsultan Kaymakamlığı izin vermedi. Gerekçe ise serginin mitinge dönüşme ihtimali.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı'nın “MuazZam bir sergi” adlı çalışmasıyla 39 ilçede stantlar açarak ürünlere gelen zamları yurttaşlara anlatmayı hedefleyen sergisine ilk yasak geldi.

Bugün Eyüpsultan meydanında kurulması planlanan stantta Eyüpsultan Kaymakamlığı izin vermedi. Kaymakamlığın kararında serginin mitinge dönüşme riskinin olduğu yer aldı.

Gerçek Gündem'in haberine göre; CHP İl Başkanlığı konuyla ilgili açıklama yaptı.



Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın AKP iktidarının eserleriyle oluşturduğu gezici #muazZAM Sergi Eyüpsultan Kaymakamlığı'nın aldığı karar doğrultusunda yasaklanmıştır. CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu 4.8.2023 (bugün) saat 16.00’da Eyüpsultan meydanında zamlardan nefes alamaz hale gelen vatandaşlarla buluşacaktır."