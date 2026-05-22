CHP'nin 'mutlak butlan' itirazı reddedildi

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP’nin büyük tartışma yaratan "mutlak butlan" tedbir kararına yönelik Genel Merkez tarafından yapılan itirazı kesin olarak reddetti.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin yapılan İstinaf başvurusunda Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, mutlak butlan kararı vermişti. Mahkeme aynı zamanda tedbir kararı vererek CHP Genel Başkanı ve mevcut yönetimin görevden uzaklaştırılmasına, önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile eski yönetimin göreve dönmesine karar vermişti.

CHP aynı mahkemeye tedbir kararının kaldırılması için itiraz etmişti.

İtirazı görüşen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi CHP'nin başvurusunu reddetti.

Parti, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'in yerine yeniden görevlendirilmesi kararına karşı bugün YSK'ye de itiraz dilekçesi verdi.

YSK'nin yapılan itirazı değerlendirmek üzere bugün saat 16.00'da toplanacağı bildirildi.

CHP tarafından YSK'ya yapılan başvuruda, mahkemenin 21 Mayıs 2026 tarihli kararının "madden ve hukuken uygulanamaz" nitelikte olduğu, söz konusu mahkeme kararının icrasının fiilen imkansız olduğuna dikkat çekildi.

Verilen dilekçede bu süreçten sonra parti içinde demokratik yöntemlerle gerçekleştirilen tüm seçimlerin ve seçilen yönetimlerin meşruiyetinin korunması istendi.