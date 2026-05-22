CHP'nin 'mutlak butlan' kararına itirazı reddedilmişti: YSK Başkanı Mutta'dan açıklama

CHP’nin mutlak butlan kararına itirazınının reddedilmesinin ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Serdar Mutta açıklama yaptı.

TAM KANUNSUZLUK TALEBİNE RET

Mutta, YSK toplantısında alınan kararları şu şekilde sıraladı:

1- CHP YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu tarafından yapılan, parti kurultaylarında seçilen delegelerin delegeliklerinin devam ettiğinin ve seçimlerin geçerli olduğunun "tam kanunsuzluk" yetkisiyle tespit edilmesi yönündeki talep reddedildi.

2- Avukat Kadri Gökhan Sultan imzalı, Mehmet Hadimi Yakupoğlu'nun temsilcilik görevinin sonlandırıldığına ilişkin başvuru hakkında, birinci maddedeki karar nedeniyle ayrıca bir karar verilmesine yer olmadığına hükmedildi.

YETKİ VURGUSU

Mutta, Mahkeme tarafından gönderilen 21 Mayıs 2026 tarihli yazı ile ilgili olarak, hukuk mahkemelerinin kararlarının icrası konusunda Kurula verilmiş bir görev veya yetki bulunmadığı belirtilerek, yazının işlem yapılmaksızın mahalline iadesine oy birliğiyle karar verildiğini açıkladı.

Mutta, konuşmasında şunları söyledi:

"Malumlarınız üzere Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından 21.05.2026 tarihinde verilen karar üzerine Sayın Mehmet Hadimi Yakupoğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi Vekili Avukat sayın Kadir Gökhan Sultan tarafından kurumumuza birtakım dilekçeler verilmiştir.

Yine bahse konu karar ilgili Bölge Adliye Mahkemesi Dairesi tarafından dün akşam itibariyle kurumumuza sistem üzerinden gönderilmiştir.

Bunun üzerine bugünkü yapmış olduğumuz toplantıda kurulumuz tarafından;

1- 22.5.2026 tarihli Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu imzasıyla başkanlığımıza verilen dilekçede özetle, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin 21.05.2026 tarihli ve 2026/32 esas 2026/658 karar sayılı kararıyla verilen ihtiyati tedbir kararının icrasının, madden ve hukuken imkansız olduğundan bahisle 21.09.25 tarihli Cumhuriyet Halk Partisi 22. Olağanüstü Kurultayında 24.09.2025 tarihli İstanbul olağanüstü ilk kongresinde 19.10.2025 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul 39 Olağan İl Kongresinde ve 28-30 Kasım 2025 tarihli Cumhuriyet Halk Partisi 39. Olağan Kurultayında yapılan seçimler ile 4-5 Kasım 2023 Olağan Kurultayında seçilen delegelerin delegelikleri Siyasi Partiler Kanunu uyarınca sona erdiğinden yeni delegeler tarafından yapılan kongrelerde il ilçe seçim kurumlarınca düzenlenen mazbataların geçerli olduğunun ve kongre kurultaylarında seçilenlerin görevlerine devam ettiğinin Yüksek Seçim Kurulunun Anayasanın 79. Maddesinden kaynaklanan tam kanunsuzluk yetkisine dayanarak tespitine karar verilmesi yönündeki taleplerinin reddine,

2 - Avukat Kadri Gökhan Sultan imzalı 22.05.2026 tarihi dilekçelerinde Mehmet Hadimi Yakupoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Seçim Kurulu Temsilciliği görevinin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından sonlandırılması nedeniyle, Yüksek Seçim Kurulu’na bilgileri ve onayları dışında yapılmış olan tüm başvuruların hiçbir şekilde işlere ve dikkate alınmaması yönündeki talepleri hususunda 1. maddede verilen karar karşısında ayrıca bir karar verilmesine yer olmadığına,

3- Kurulumuz başkanlığına Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından gönderilen 21.5.2026 tarih ve 2026'ya 32 esas sayılı yazı ile ilgili olarak hukuk mahkemeleri hukuk mahkemelerinin kararlarının icrası hakkında kurulumuza Anayasa ve yasalarca verilmiş herhangi bir görev ve yetki bulunmadığından yazının işlem yapılmaksızın mahalline iadesine 22.05.206 tarihinde yapılan Yüksek Seçim Kurulu toplantısında oy birliğiyle karar verilmiştir.

Gerekçesi daha sonra açıklanacaktır, kısa kararımız budur."