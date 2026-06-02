CHP'nin mutlak butlan yönetimi, avukat Prof. Dr. Tolga Şirin'i azletti

Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Tolga Şirin, mahkeme kararıyla CHP'ye Genel Başkan olarak atanan Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin kendisini azlettiğini duyurdu. Tolga Şirin, sosyal medya hesabından açıklama yaparak "Az önce aldığım tebligatla, avukatı olduğum Cumhuriyet Halk Partisi’nin beni vekillikten azlettiğini öğrenmiş bulunuyorum" dedi ve "Nezaket, bu keyfiyetin tarafıma önceden ve doğrudan bildirilmesini gerektirirdi" ifadesini kullandı.

Şirin'in X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

