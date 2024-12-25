CHP'nin olağanüstü asgari ücret toplantısı: Taşcıer açıklamalarda bulunuyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, partisinin olağanüstü asgari ücret toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Taşcıer'in açıklamaları şöyle:

"Sefalete hayır diyen zihniyet yok. Gündemimiz hakkı yenendir. 22 bin lira cebe girmeden eriyecek.

AKP ideolojik bir tervih yaparak yüksek refahı değil asgari yaşamı seçti. Biz CHP olarak "asgari ücret 30 bunun altında yokuz" derken bu gerçeğe işaret ettik."

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