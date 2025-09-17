'CHP'nin Olağanüstü Kurultayı iptal edilsin talebi' reddedildi!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP)21 Eylül'deki olağanüstü kurultayının iptal edilmesi için başvuran CHP delegesinin talebi, Çankaya İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedildi.

CHP delegeleri, mutlak butlan davasına karşı olağanüstü kurultay talebinde bulunmuştu.

Delegelerin talebinin ardından 21 Eylül'de 22'nci Olağanüstü Kurultay'ın yapılmasına karar verilmişti.

CHP'nin Ankara'daki delegelerinden biri, tüzüğe uyulmadığı iddiası ile Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na başvurup kurultayın iptal edilmesi için başvurda bulunmuştu.