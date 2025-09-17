Giriş / Abone Ol
CHP'nin 21 Eylül'de yapılacak 22'nci Olağanüstü Kurultay'ın iptal edilmesine yönelik talep, Çankaya İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedildi.

Güncel
  • 17.09.2025 14:45
  • Giriş: 17.09.2025 14:45
  • Güncelleme: 17.09.2025 14:50
Kaynak: Haber Merkezi
'CHP'nin Olağanüstü Kurultayı iptal edilsin talebi' reddedildi!
Fotoğraf: AA

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP)21 Eylül'deki olağanüstü kurultayının iptal edilmesi için başvuran CHP delegesinin talebi, Çankaya İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedildi.

CHP delegeleri, mutlak butlan davasına karşı olağanüstü kurultay talebinde bulunmuştu.

Delegelerin talebinin ardından 21 Eylül'de 22'nci Olağanüstü Kurultay'ın yapılmasına karar verilmişti.

CHP'nin Ankara'daki delegelerinden biri, tüzüğe uyulmadığı iddiası ile Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na başvurup kurultayın iptal edilmesi için başvurda bulunmuştu.

