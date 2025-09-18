CHP'nin olağanüstü kurultayına itiraz: YSK yarın toplanacak

HABER MERKEZİ

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yarın yapılacak toplantıda Cumhuriyet Halk Partisi'nin 22. olağanüstü kurultayına ilişkin iptal başvurusunu görüşmesi bekleniyor.

Ankara İl Seçim Kurulu, CHP'nin 22. olağanüstü kurultayına ilişkin iptal başvurusunu reddetmişti.

Önceki başvurucu Şahin Kurt, İl Seçim Kurulu'nun kararını Yüksek Seçim Kurulu’na taşıdı.

YSK, yarın 15.30'daki toplantısında söz konusu başvuruyu görüşecek.

Hem İlçe Seçim Kurulu hem de İl Seçim Kurulu'nun başvuryu reddetmesi nedneiyle YSK'nin de söz konusu başvuruyu reddetmesi bekleniyor.

Ayrıntılar geliyor...