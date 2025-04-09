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CHP'nin olağanüstü kurultayının iptali başvurusu reddedildi

Çankaya İlçe Seçim Kurulu, CHP'nin olağanüstü kurultayının iptali için yapılan başvuruyu reddetti.

Güncel
  • 09.04.2025 22:46
  • Giriş: 09.04.2025 22:46
  • Güncelleme: 09.04.2025 23:01
Kaynak: Haber Merkezi
CHP'nin olağanüstü kurultayının iptali başvurusu reddedildi
FOTOĞRAF: ANKA

Çankaya İlçe Seçim Kurulu, CHP'nin olağanüstü kurultayının iptali için yapılan başvuruyu reddetti.

Edinilen bilgiye göre; CHP’nin olağanüstü kurultayının iptali için yapılan başvuru Çankaya İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedildi.

Daha önce de CHP’li eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Özgür Özel’in ilk kez genel başkan seçildiği 4-5 Kasım 2023'teki CHP kurultayının iptali için Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açmış, dava dilekçesinde delegelerin iradesinin fesada uğratıldığı öne sürülerek, parti yönetiminin de görevden uzaklaştırılması istenmişti. Dilekçede, Özel’in sadece 18 oy farkla seçimi kazandığı belirtilmişti.

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