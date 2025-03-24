CHP'nin ön seçimi: İmamoğlu'na memleketi Trabzon'da verilen oy sayısı belli oldu

CHP, cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yaptığı ön seçimi bugün düzenledi.

Bugün tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için 15 milyona yakın yurttaş sandığa gitti.

haber61 web sitesinin haberine göre Trabzon'da da ön seçime ilgi yoğundu.

CHP Trabzon İl Örgütü’nün organize ettiği seçimde, parti üyesi 11.972 kişinin sandığa giderek oy kullandığı açıklandı.

Dayanışma sandığında ise 56 bin 430 kişinin oy kullandığı belirtildi. Toplam oy sayısı 68 bin 402 oldu.

31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde CHP'ye 129 bin 820 kişi oy vermişti.