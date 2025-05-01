CHP'nin otobüs şoförüne ev hapsi: Suçu, 23 Nisan'da vekilleri 1. Meclis'e götürmek

CHP Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, CHP'nin otobüs şoförünün tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiğini ve ev hapsiyle serbest bırakıldığını açıkladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen program için eski Meclis binasına gitmeye çalışan CHP heyetinin bulunduğu otobüsü kullanan Gökhan Gülyurt, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Ankara Milletvekili Semra Dinçer, Ankara Milletvekili Okan Konuralp, Ankara Milletvekili Aylin Yaman, İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, PM üyesi Melisa Uğraş ve PM üyesi Ali Abbas Ertürk adliyeye giderek Gülyurt'un durumu hakkında bilgi aldı.

Gülyurt, ifadesinde "Cumhuriyet Halk Partisi'nde şoför olarak görev yapmaktayım. Olay günü program yoğunluğu nedeniyle dur ihtarını fark edemedim. Daha sonra aracı durdurdum, yetkililerle görüşüldü ve eskort eşliğinde devam ettik. Devlete ya da emniyete karşı kasıtlı bir hareketim olmamıştır" dedi.

Mahkeme, mevcut delil durumu, şüphelinin ifadesi ve suça konu olayın oluş şekli dikkate alınarak tutuklama talebini reddetti. Ancak soruşturma süresince yurt dışına çıkış yasağı ve bir ay süreyle konutu terk etmeme şartlarıyla adli kontrol altına alınmasına karar verildi.

Karara iki hafta içinde Ankara Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'ne itiraz edilebileceği belirtildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA: "ZİNCİRLEME ŞEKİLDE GÖREVLİ MEMURA MUKAVEMET"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan basın açıklamasında, "23 Nisan 2025 Tarihinde sevk ve idaresindeki otobüsle görevli polis memurlarının dur ihtarına uymayarak otobüsü üzerine süren şüpheli G.G., Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilmiş, yapılan sorgusu sonucunda şüpheli hakkında Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince ‘zincirleme şekilde görevli memura mukavemet’ suçundan yurt dışına çıkış yasağı ile birlikte konutu terk etmeme tedbiri uygulanmıştır" denildi.

"İYİCE ZIVANADAN ÇIKTILAR"

Gelişmeyi "İyice zıvanadan çıktılar" sözleriyle duyuran CHP Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, "Suçu, 23 Nisan’da milletvekillerimizi 1. Meclise götürmesi" dedi.

Bulut'un açıklaması şöyle:

"İyice zıvanadan çıktılar. Genel Merkezimizin emektar otobüs şoförü Gökhan kardeşimizi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etmişler. Suçu, 23 Nisan’da milletvekillerimizi 1. Meclise götürmesi. Biraz insaf, biraz akıl, biraz vicdan. Çekin ellerinizi emekçilerden!"

İyice zıvanadan çıktılar.

Genel Merkezimizin emektar otobüs şoförü Gökhan kardeşimizi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etmişler.

Suçu, 23 Nisan’da milletvekillerimizi 1. Meclise götürmesi. Biraz insaf, biraz akıl, biraz vicdan. Çekin ellerinizi emekçilerden! — Burhanettin Bulut (@eczburhan) May 1, 2025

Burhanettin Bulut, daha sonra bir paylaşım daha yaparak şoförün ev hapsiyle serbest bırakıldığını duyurdu:

"Gökhan kardeşimiz, ev hapsiyle serbest bırakıldı. Geçmiş olsun."