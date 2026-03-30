CHP'nin otobüs şoförünün yargılandığı davada mütalaa açıklandı

CHP'li milletvekilleri ile genel başkan yardımcılarını taşıyan otobüsün şoförü Gökhan Gülyurt'un, polislerin "dur" ihtarına uymadığı iddiasıyla zincirleme şekilde "görevi yaptırmamak için direnme" suçlamasından yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

Ankara 72. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Gökhan Gülyurt katılmazken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Müşteki Okan A. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Hakim, dosyaya gelen evrakı okuduktan sonra müşteki Okan A'ya söz verdi.

Okan A, Hipodrom Caddesi'nde Sare Y. ile görevli olduğunu, otobüsün, dur ihtarında bulunmalarına rağmen durmadığını, Sare Y'nin üzerine sürdüğünü ve yoluna devam ettiğini öne sürdü.

HAPİS CEZASI İSTENDİ

Beyanın ardından esasa ilişkin görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, mahkemeden, Gülyurt'un, zincirleme şekilde "görevi yaptırmamak için direnme" suçlamasından cezalandırılmasını istedi.

Söz verilen Gülyurt'un avukatı, aleyhe olan hususları kabul etmediğini belirterek, esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapmak için mahkemeden süre talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, Gülyurt'un avukatının talebini kabul ederek duruşmayı 13 Nisan'a erteledi.