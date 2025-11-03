CHP'nin otobüs şoförünün yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı

Ankara'da CHP otobüsünü 'dur' ihtarında bulunan polislerin üzerine sürdüğü gerekçesiyle 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan tutuksuz yargılanan şoför Gökhan Gülyurt hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı adli kontrolü kaldırıldı.

23 Nisan'da meydana gelen olayda Gökhan Gülyurt, parti otobüsünü Hipodrom Caddesi'nden Talatpaşa Caddesi yönüne doğru giderken iddiaya göre 'dur' ihtarında bulunan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polisler Mehmet Ö., Okan A., Okan Y., Sare Y. ve Yasemin K.'nin üzerine sürdü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda Gökhan Gülyurt hakkında, zincirleme şekilde 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 13 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Ankara 72’nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde şoför Gökhan Gülyurt'un yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya sanık Gülyurt, şikayetçi polisler ve avukatları katıldı. Polis memuru Okan Y., olay tarihinde Ulus bölgesinde görevli olduğunu belirterek, "Şikayetim devam etmektedir. Dosyada adı geçen katılanlardan Yasemin K. başkomiserimle beraber görev yapıyorduk. CHP amblemi giydirilmiş bir aracın 'dur' ihtarına uymadığı anonsunu aldık. Aracı görünce 100 metre mesafe varken ben 'dur' ihtarında bulundum. Araç durmadı, üzerimize sürdü. Daha sonra geyikler heykelinin olduğu yerden ‘U' dönüşü yaparak karşı tarafta durdu. Biz de karşı tarafa geçtik. Sanığın bana tehdit içeren bir sözü olmadı" dedi.

"TEHDİT İÇEREN BİR SÖZÜ OLMADI"

Başkomiser Yasemin K. ise olay günü polis memuru Okan Y. ile aynı yerde görev yaptığını belirterek, "Bölge amiri olarak görev yapıyordum. Birkaç noktada 'dur' ikazı aldıktan sonra durmayan aracı gördüm. İlk önce polis memuru Okan 'dur' ikazında bulundu, daha sonra ben de 'dur' ihtarında bulundum. Sabit dubalar vardı, üzerinden geçerek devam etti" ifadelerini kullandı.

Polis memuru Sare Y. de olay günü 'Roma Meydanı' olarak geçen yerde görev yaptığını söyleyerek, "Yolda trafik yoktu. Sadece otobüs bulunduğum yere geliyordu. Ben anons almadım. Ben otobüsü durdurup istikametini öğrenip, sıralı amirlerime bilgi verecektim. 'Dur' işareti yaptım ancak araç yoluna düz devam etti. Benim de üzerime sürdü. Ben yoldan çekildim. Tehdit içeren bir sözü olmadı" dedi.

"DEVAM ETMESİNİ SÖYLEDİK"

Tanık olarak dinlenen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş ise olay sırasında otobüsün içinde bulunduğunu belirterek, "23 Nisan için etkinliğe gidiyorduk. Polis bir anda önümüze atladı. Aracın durması mümkün değildi. Araç 20 tonluk bir araç. Biz de zaten devam etmesini söyledik. Daha sonra Sıhhiye heykel olarak anılan yerde polis önümüzü kesti. Biz de milletvekilleri olarak araçtan inip amirleriyle görüştük. Polis bizim polisimiz; neden kasten üzerine sürülsün? CHP'nin bir aracını zaten hareket edemez hale getirmişlerdi; olaya konu ikinci araçta da aynısını yapmaya çalıştılar" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Gökhan Gülyurt hakkında uygulanan yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına, dosyadaki eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı 23 Şubat’a erteledi.