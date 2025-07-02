CHP'nin Saraçhane mitingi: Gözaltına alınan 42 kişinin işlemleri sürüyor

İstanbul Büyükşhir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalar kapsamında çok sayıda kişinin tutuklanmasının 100. günü nedeniyle Saraçhane Meydanı'nda düzenlenen mitingde gözaltına alınanların işlemleri devam ediyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarının tutukluluğunun 100'üncü günü nedeniyle İstanbul Saraçhane'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingi"ne ilişkin açıklama yaptı.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 42 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Gözaltı gerekçesinin ise 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet' suçlaması olduğu ifade edildi.

Tunç, paylaşımında şunları kaydetti:

"Saraçhane Meydanı'nda düzenlenen miting esnasında Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaret içeren eylemlere ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet' suçlarından başlatılan soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Gözaltına alınan 42 şüphelinin işlemleri devam etmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik her türlü hakaret ve saldırgan ifade, yalnızca devletimizin en üst makamına değil, aynı zamanda milletimizin ortak değerlerine ve iradesine yöneltilmiş ağır bir saygısızlıktır. Hiçbir demokratik Hukuk Devletinde, kamu düzenini bozan, kişilik haklarını hedef alan ve devletin anayasal organlarını tahkir eden eylemler; düşünce, ifade özgürlüğü ya da toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı kapsamında değerlendirilemez. Unutulmamalıdır ki, Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizin doğrudan oylarıyla seçilmiş, devletimizin başı ve milletimizin temsilcisidir. Bu makama yöneltilen her hakaret; demokratik iradeye, hukuka ve milletimizin birliğine yapılmış bir saldırıdır."