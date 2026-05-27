CHP'nin seçilmiş genel başkanı Özgür Özel: Yeni bir parti kurma gibi bir durumumuz yok

Manisa’da bayram namazı sonrası konuşan CHP'nin seçilmiş genel başkanı Özgür Özel, mutlak butlan kararı sonrası gündeme gelen “yeni bir parti kuracak mısınız?” sorusuna “Yeni bir parti kurma gibi bir durumumuz yok” yanıtını verdi.

Özel, CHP’lilere “Kimse partisinden ayrılmasın, istifa etmesin” çağrısı yaparak, kurultay yapılmasını istedi.

Mutlak butlan kararı sonrası genel başkanlık görevinden alınan Özgür Özel, Manisa’daki Hatuniye Cami’nde bayram namazı sonrası açıklamalarda bulundu.

''KURULTAYA GİTMENİN YOLU ÇOK AÇIK''

Özel, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

''Bizim partimizde bir an önce seçimin yapılmasını istiyoruz. 81 il başkanımız bütün üyelerimiz herkes seçim diyor.

Kılıçdaroğlu’nun seçimle gelmediği bir partiyi yönetmeye kalkmayacağını ümit ediyoruz. Kurultaya gitmenin yolu açık.

Bir çağrım var kendisine 2 milyon üyemizin kararıyla belirlensin genel başkan.

Ben hangi delege ile gitmek istiyorsa seçime, hazırım. Bu Türkiye’ye çok iyi bir örnek olmuş olur, hem de bütün tartışmalar da biter.''

''İSTİFA ETMEYİN''

CHP Lideri Özel partiden ayrılma tartışmalarına açıklık getirerek ''İstifa edelim diyenler var, kimse partisinden ayrılmasın, istifa etmesin.Biz bu sorunu bir şekilde hallederiz'' diye konuştu.

Geçmişte kendilerini desteklemeyenlere tepki gösterenler olduğunu belirten Özel şöyle devam etti:

''Arkadaşlar mutlak kararı bir milattır. O günden sonra butlana sahip çıkanlar butlancıdır.'' Onlarla bir gönül bağımız yoktur. Ancak o tarihten sonra bize dayanışmaya gelen herkes bizim arkadaşımızdır''

YENİ BİR PARTİ KURMAYACAĞIZ

Özgür Özel ''Yeni bir parti kuracak mısınız?'' sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

''Şu aşamada kimsenin ayrılmasına gerek yoktur, yeni bir parti kurma gibi bir durumumuz yok.''