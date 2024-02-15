CHP'nin seçim klibinde Lütfü Savaş detayı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 14 büyükşehir ve il belediye başkan adayının yer aldığı tanıtım videosunu paylaştı. "İşimiz, gücümüz Türkiye" notuyla paylaşılan videodaki görüntülerde adaylar arasında Lütfü Savaş'ın olmaması dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'li 14 büyükşehir ve il belediye başkan adayının yer aldığı tanıtım videosunu, "İşimiz, gücümüz Türkiye" notuyla paylaştı.

Barış Manço’nun "Anlıyorsun değil mi" eserinden uyarlanan şarkıda “Gücümüz Türkiye, işimiz belediye” sloganı tekrarlanıyor. Şarkının klibindeyse CHP’li büyükşehir belediye başkanları ve adayları yer aldı.

Videoda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayşe Ünlüce, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Candan Yüceer, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay'ın yurttaşlarla bir araya geldiği görüntülere yer verildi.

Adaylığı tartışmalara neden olan Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş'ın tanıtımda ve Özel ile birlikte yer almaması dikkat çekti.

Reklam çekimlerinin 5-6-7 Şubat'ta yapıldığı, Lütfü Savaş'ın depremin yıldönümüne gelen bu tarihte Hatay’dan ayrılamadığı için çekimlere katılamadığı öğrenildi.