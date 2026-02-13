CHP'nin Şişli Mitingi davasında 10 kişi hakkında beraat kararı

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart operasyonuyla tutuklanmasının ardından düzenlenen 26 Mart 2025 tarihli Şişli mitingine katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 10 kişi hakkında açılan davada karar çıktı. İkisi kısa süre tutuklu kalan sanıklar hakkında, “Toplantı ve yürüyüşlere silah veya benzeri aletlerle katılma ya da yüzlerini gizleyerek iştirak etme” ile “Kanuna aykırı toplantıya silahsız katılıp ihtara rağmen dağılmama” suçlamaları yöneltilmişti.

İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında savcı, esas hakkındaki mütalaasında tüm sanıkların cezalandırılmasını talep etti. Sanıklar ve avukatları ise İstanbul Valiliği’nin mitinge ilişkin “yasak” kararının hukuka aykırı olduğunu savunarak beraat istedi.

Mahkeme, kısa bir aranın ardından “suçun unsurlarının oluşmadığı” gerekçesiyle 10 sanığın tamamının beraatine hükmetti.