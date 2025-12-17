CHP'nin süreç raporu hazır: Komisyona sunulacak tarih belli oldu

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarını tamamlamasının ardından CHP, süreç ile ilgili raporunu tamamladı. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, raporu ne zaman TBMM'ye sunacaklarını açıkladı.

Ekim 2024'te başlayan ve 'Terörsüz Türkiye' adı verilen süreç kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarını tamamladı.

Komisyonun çalışmalarını tamamlanmasının ardından partiler süreç ile ilgili raporlarını hazırladı.

CHP'NİN SÜREÇ RAPORU TAMAMLANDI

MHP, DEM Parti Yeni Yol ve CHP raporlarını tamamlarken AKP'nin raporu da tamamlanmadı.

Halk TV'ye konuk olan CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, raporu perşembe günü saat 12.00'de komisyona sunacaklarını duyurdu.

"Yarın saat 12.00'de ben Meclis Başkanlığı'nın, Meclis Genel Sekreterliği'ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin komisyonla ilgili öneri raporunu sunacağım" diyen Emir rapora ilişkin detayları şöyle aktardı:

"Hukuk devleti ve ikili hukuk sisteminin eleştirisi; bunun altında anayasasızlaştırma var, çok geniş. Yargı kararlarının uygulanmaması ve yargı bağımsızlığı meselesi var. Yine Kürt sorununa bütüncül yaklaşım ve demokratik siyaset ortamının yaratılması var. Çünkü demokratik siyaset ortamı yaratılmaksızın Kürt sorunu da çözülemez, toplumsal barış da inşa edilemez diyoruz.

Aynı şekilde yerel yönetimler açısından kayyum uygulamalarına bir an evvel son verilmesi son derece önemli. Biraz önce konuştuğumuz ifade özgürlüğü, sansür ve antidemokratik yasaların mutlaka temizlenmesi lazım.

Siyasi davaların sonlandırılması ve tutuklamanın istisna haline getirilmesi; buradan aslında Demirtaş'ı da, Figen Yüksekdağ'ı da, Osman Kavala'yı da, Gezi tutuklularını da, Ekrem İmamoğlu'nu da, diğer belediye başkanlarımızı da kastediyoruz aynı şekilde. İnanç ve Alevi haklarıyla ilgili başlığımız var. Ekonomide demokratikleşme, infaz sistemi ve ceza adaletinde demokratikleşme başlıkları altında ayrıntılı, Türkiye'nin her sorununa dokunan ve çözüm öneren bir rapor hazırladık."