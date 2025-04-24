CHP'nin talep ettiği yoklama sonrası yeterli milletvekili olmadığı için TBMM Genel Kurulu kapandı
TBMM Genel Kurulu, toplantı yeter sayısı bulunamadığı için kapandı.
TBMM Genel Kurulu, toplantı yeter sayısı bulunamadığı için kapandı.
Genel Kurulda, Yeni Yol Partisinin "illegal örgütler", İYİ Partinin "Kanal İstanbul", DEM Partinin "İstanbul'un deprem riski" ve CHP'nin "proje okullarına atamalar" hakkındaki grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.
Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda, Yeni Yol Partisi, İYİ Parti ve DEM Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.
CHP'nin grup önerisinin oylamasından önce CHP'li milletvekilleri yoklama talep etti.
İlk yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamaması üzerine TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşime ara verdi.
Aranın ardından yapılan ikinci yoklamada da toplantı yeter sayısı bulunamaması üzerine Adan, birleşimi, 29 Nisan Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.