CHP'nin talep ettiği yoklama sonrası yeterli milletvekili olmadığı için TBMM Genel Kurulu kapandı

TBMM Genel Kurulu, toplantı yeter sayısı bulunamadığı için kapandı.

Güncel 24.04.2025 19:13 Giriş: 24.04.2025 19:13

Güncelleme: 24.04.2025 19:16 Kaynak: AA

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FOTOĞRAF: AA (Arşiv)