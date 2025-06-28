CHP'nin 'tartışmalı' kurultayı: AKP'nin YSK temsilcisinden dikkat çeken açıklama

CHP’nin 4–5 Kasım 2023’te gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultay hakkında tartışmalar sürerken dava 30 Haziran Pazartesi günü görülecek.

Kayyum veya 'mutlak butlan' ile ilgili CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama tepkilere yol açarken AKP'li bir isim dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Nefes'ten Mahir Bağış'ın haberine göre, AKP’nin YSK Kontenjan Temsilcisi Recep Özel ve CHP’nin YSK Kontenjan Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, kurultay davası hakkında konuştu.

MAHKEME BOZAMAZ

Kurultayın seçim kısmını, mazbatayı düzenleyenin ve onaylayanın YSK olduğunu belirten AKP’li Recep Özel, "YSK’nin verdiği kararı asliye ceza mahkemesi ya da ağır ceza mahkemesi bozamaz. Bozmamalı. Böyle bir şey olamaz. Bütün sistem allak bullak olur eğer mahkeme bu kararı bozarsa. Şu anda asliye hukuk mahkemesi ‘İbra oldu mu, başkanlık divanı oluştu mu?’, bu konularda karar verebilir. Bir usulsüzlük görürse, bunun seçim kısmıyla ilgili herhangi bir karar vermesi çok çok yanlış olur" dedi.

GÖRÜLMÜŞ DEĞİL

Kurultayın ardından YSK’ye yapılan itirazların sonuçları açısından olumsuz bir değerlendirme olup olmadığı sorusuna Özel, "Yok, kendi sürecinde itirazlar gelmişti, onlar reddedildi bitti. Ama yeni bir olay çıkar da YSK yeniden değerlendirir mi bilemem ama öyle bir şey şu ana kadar hiç olmadı” hatırlatmasında bulundu.

"Mutlak butlan" kavramını da değerlendiren AKP’li Özel sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hukukçu olarak elbette duyduk, biliyoruz ama siyasi partilerin davalarında, kongrelerinde ‘yok hükmünde kabul edilmesi’ gibi bir karar görülmüş bir şey değil. O kongrenin seçimle ilgili kısımlarında karar verme süreçlerini, itiraz süreçlerini, mazbatanın verilmesi gibi konuları belirleyen seçim kurullarıdır. En son da YSK'dir. Bunların kararlarını ortadan kaldıracak herhangi bir karar olamaz. Sistemin özüne de terstir. Seçim hukuku, seçim mecrası içerisinde Anayasanın 79. maddesine göre YSK yetkili kılınır, herhangi bir mahkemenin yetkisi olamaz."

BU KARAR NE HUKUKİ OLUR NE DE KANUNİ

CHP’nin YSK Kontenjan Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu "çağrı heyeti" tartışmalarına yönelik şu bilgileri verdi:

"Kurultayı Çankaya İlçe Seçim Kurulu onayladı, mazbatayı da o verdi. İtiraz olursa YSK bakıyor. 4-5 Kasım için itiraz olmadı, olağanüstü kurultay için itirazı oy birliği ile reddetti YSK. Geçmişten günümüze kadar YSK’nin aldığı bir kararı herhangi bir mahkemenin bozduğuna ilişkin bir olay hiç olmadı. O yüzden mahkeme kayyum, mutlak butlan gibi karar verecekse kendisi kanun koyacak, kendisi kural yapacak. Bunun yapılabilirliği mümkün mü? Değil. Tüm kurullarının seçiminin iptali kararı verilmesinin tartışılması bile zül sayılmalıdır. Olağanüstü kurultayımızın iptaline karar verilmesi ne hukuki, ne de kanuni olacaktır.

Kayyum atanır lafı afakidir, kayyum nasıl atayacaksınız? Belediyelerde bile 2016’dan sonra, önce KHK çıkardılar sonra onu belediye kanununa hüküm haline getirdiler. Hukuk olmadığı için bu endişe yaşanıyor. Öyle bir karar çıkarsa 12 Eylül 1980 sabahına uyanırız. Seçim yargısı biter. O zaman bütün seçimleri mahkemeler eliyle yapmaya başlarız. Seçim sonucunu beğenmeyen YSK’yi bırakır, il seçim kurulu, ilçe seçim kurulu hepsini bırakır, mahkemeye gider. YSK’ye da ihtiyaç kalmaz."

SP VE MHP ÖRNEĞİ

CHP’li Yakupoğlu, 2010’da Saadet Partisi ve 2015’te MHP için iki karar bulunduğunu hatırlatarak "Delegeler olağanüstü kongre için imza topladı, ancak her iki genel merkez de buna uymadı. Mahkemeye başvurdular, mahkeme de çağrı heyeti atadı. Saadet Partisi genel kurulunu yaptı ama MHP’nin yapmasına bir gün kala tedbir kararıyla süreci durdurdular" ifadelerini kullandı.