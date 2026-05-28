CHP'nin TBMM Grubu'na çok sayıda parti ziyaret gerçekleştirdi

Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlanla CHP'ye Genel Başkan olarak atanmasına tepkiler sürerken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in heyeti, bayram ziyareti heyetlerini TBMM’deki CHP Grubu’nda kabul etti. Bugünkü programda Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Zafer Partisi ve Milli Yol Partisi TBMM'deki CHP'ye ziyaretlerde bulundu.

Özgür Özel'in liderliğindeki CHP Grubu'na TBMM Grup Başkanlığı'nda siyasi partiler bayram ziyaretlerinde bulundu. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı başkanlığındaki heyeti, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Serkan Özcan ağırladı.

YENİDEN REFAH PARTİSİ: SİYASETİN YARGI YOLUYLA DİZAYN EDİLMESİNE KARŞIYIZ

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bilal Yıldırım Genel Başkanlarının selamlarını getirdiklerini ifade etti ve amcası vefat eden Özgür Özel'e başsağlığı diledi. Siyasetin yargı yoluyla dizayn edilmesini doğru bulmadıklarını vurgulayan Yıldırım, "Genel Başkanımızın da böyle bir açıklaması vardı zaten. Ancak şunu da her defasında söylüyoruz, bunu en içten yaşayan partilerden biriyiz. Erbakan hocamızın 4 partisi kapatılmış, her seferinde yeni bir parti kurulmuştu. Erbakan Hocamız her parti kapatmadan sonra kameraların karşısın geçtiği zaman 'Refah Partisi'nin bugün Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılması basit bir olaydır, dünya tarihinde nokta kadar kıymeti yoktur' diye açıklamalar yapıyordu. Biz de aynı şekilde şu anda siyasetin yargı yoluyla dizayn edilmesine karşıyız, doğru bulmuyoruz ancak sükuneti de elden bırakmamak gerekir" dedi.

SAADET PARTİSİ: BU MESELE BİR PARTİNİN MESELESİ DEĞİL

TBMM'de CHP grubunu Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan başkanlığındaki heyet ziyaret etti. Necmettin Çalışkan, Meclis'in erkenden tatil edildiğini söyleyerek, "Demek ki böyle bir durum varmış" ifadelerini kullandı. Çalışkan, "Türkiye'nin hukuk devleti olması gerekiyor. Geçmişte Refah Partisi de kapatıldı. Üst üste benzer hadiseleri yaşıyoruz. Karar bir siyasi partinin iç işleri gibi görünse de demokrasiyi tümüyle ilgilendiren, Türkiye'nin siyasetini ilgilendiren bir durumu var. Bayram dostluklarını pekiştiği günler olması temenni edilir. Hafta başına kadar inşallah güzel şeyler olsun, güzel başlangıç yapalım" şeklinde konuştu.

Necmettin Çalışkan, ayrıca "Bu mesele bir partinin değil ülkenin meselesi. Umuyoruz ki bunlar aşılır. Temennimiz bu ülkede birlik ve bütünlüğün sağlanması. Bayramlaşma da bu tür hadiseler için bir vesiledir. Biz CHP’nin bu süreci atlatacağına inanıyoruz" dedi.

BTP HEYETİ: ÖNÜMÜZDEKİ SEÇİMDE HALK BUNUN KARŞILIĞINI GÖSTERECEK

BTP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Pak başkanlığındaki heyet de TBMM'de CHP Grubu'na ziyarette bulundu. Mustafa Pak bayramlaştıktan sonra Genel Başkan Hüseyin Baş'ın selamlarını getirdiğini söyledi. Mustafa Pak şöyle konuştu:

"Mahkemeden çıkan kararın ne anlama geldiğini hepimiz biliyoruz. Kanun hükümleri açık. Mahkeme hakkı olmayan yetkisi olmayan bir karar verdi. Biz çıkan kararın bir anlam ifade etmediğini görüyoruz. Biz her zaman hukukun yanında bir parti olarak bunun karşısındayız. Buraya bugün birçok parti geldi. Gelen her bir parti durumun ne olduğunun farkında. Bu bir duruştur. Yaşanan hadise siyasi bir operasyondur. Amacı her ne olursa olsun, hesap her ne olursa olsun, ki bunlar masa başında uzun ince ince masa başında planlanmış, bunları bize yaşatıyorlar. Biz de hadiselerden ne hedeflenmiş bunu anlamaya çalışıyoruz. Ama her ne hedeflerlerse hedeflesinler, Türk milletine güveniyoruz. Türk milletinin vicdanında bizim baktığımız gibi şekillendi, bunu gözlemleyebiliyoruz. Türkiye'de hangi kesim olursa olsun, buna iktidar partisine oy veren kesimlerini de katıyorum, onların da vicdanları bu işte çok yaralı. Önümüzdeki seçimde de bunun karşılığını halk gösterecek. Sizin mücadelenizi desteklediğimizi ve Sayın Genel Başkanımızın da desteklediğini ifade etmek istiyoruz."

ZAFER PARTİSİ: CHP'NİN KURUMSAL VARLIĞI ÇOK ÖNEMLİ

Zafer Partisinden Genel Başkan Yardımcısı Haydar Çakmak başkanlığındaki heyet CHP Grubu'na ziyarette bulundu. Çakmak, CHP'de yaşananların can sıkıcı olduğunu belirterek, "CHP'li olmayan bizim gibi yurttaşlar için CHP'nin kurumsal varlığı çok önemli. Mustafa Kemal Paşa'nın kurduğu bir kurum olması çok önemli. Umarız kısa süre sonra bu iş biter de sulh içinde eski fonksiyonuna döner" dedi. Çakmak şöyle konuştu:

"Bu olay Türk siyasi tarihinde ilk maalesef. Ama şöyle bir durum var ama, Türk halkı laik Cumhuriyeti sevdi, demokrasiyi sevdi. Her ne kadar halk sessizlik içinde olsa da bu tür hadiseleri sevmediğini biliyoruz. Halk, ilk seçimde inanıyorum, yanlış yapan kimse, sağcı ya da solcu Türk halkı cevabını verecektir. Türkiye'de bir demokrasi ve hukukun üstünlüğü olan devlet kültürü yerleşti. Şunu da unutmamak gerekir ki Türk halkının yüzde 64'ü maalesef ilkokul mezunu. Memlekette ne olup bittiğinin farkında değil, okuyamıyor, çözemiyor. Ülkeyi yönetenler samimi değiller ve Türk halkına ne olup bittiğiyle ilgili gerçek bilgileri vermiyorlar ya da vermiyorlar. Halk ne olup bittiğini zaman içinde görüyor. Ben inanıyorum ki CHP'nin başına gelen hadiseyi halk görecektir. CHP hem Türk siyasi tarihi için hem Türk milleti için çok önemli, demokrasinin yerleşmesinde çok partili siyasi hayata geçişinde çok önemli yeri olmuştur. Bizim temennimiz bir an önce bunun bitmesi, bir an önce bu durumdan çıkılmasını temenni ediyoruz."

MİLLİ YOL PARTİSİ: TEK ADAM REJİMİNE KARŞIYIZ

Milli Yol Partisi Genel Başkan Yardımcısı İzzettin Ataş’ın başkanlığındaki heyet CHP Grubu’na ziyarette Bulundu. “Tek adam rejimine karşıyız” diyen Ataş desteklerini ifade etti. Ataş, CHP’nin buradan daha güçlü çıkacağına inandığını dile getirdi.

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ: İNŞALLAH BARIŞ HUZUR İÇİNDE ÇALIŞACAĞIMIZ GÜNLER OLUR

BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Emin Serin başkanlığındaki heyet CHP Grubunu ziyaret etti. Serin, Genel Başkan Mustafa Destici’nin selamlarını getirdiğin belirterek, “İnşallah barış huzur içinde çalışacağımız günler olur” ifadelerini kullandı.